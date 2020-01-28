НАБУ повідомило екс-депутатові Ради Бобову ("Відродження") про підозру у недекларуванні майна

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Бобову (група "Партія "Відрождення") про підозру у недекларування майна.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

Правоохоронці повідомили екс-депутатові про підозру за ст. 366-1 (внесення завідомо недостовірних даних у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) Кримінального кодексу.

За даними слідства, в щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а також у декларації, поданій в серпні 2019 року, перед звільненням з посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%, що в грошовому еквіваленті становить понад 467 тис. гривень.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з травня 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ повідомило колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Денису Дзензерському про підозру у недекларування 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань.

Також, колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень.