Б'ють, погрожують зброєю і тиснуть психологічно: перед виборами почастішали випадки нападу на журналістів

Працівники ЗМІ 56 разів зазнали фізичної агресії з початку року.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сім інцидентів, пов'язаних з фізичною агресією і грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України в вересні. Всього з початку 2020 року зафіксовано 56 таких інцидентів", - написав він.

Згідно з повідомленням, більшість нападів на журналістів у вересні можна пов'язати з політичної активізацією в регіонах, спричинеою кампанією з місцевих виборів.

Так, 5 вересня в Дніпрі побили голову інформаційного агентства "Антикорупційна правозахисна рада", громадського діяча Олександра Снісара, який отримав важкі травми і деякий час перебував в реанімації.

10 вересня в Чернігівській області на телеканал "Прилуки" увірвалася група невідомих осіб.

Зі слів керівниці каналу Ірини Павлютін, невідомі проводили зйомку, погрожували журналістам і чинили психологічний тиск, 1 журналістка потрапила в лікарню, ведеться слідство.

18 вересня в Маріїнському парку в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем знімальній групі каналу ВВС.

Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження.

У ніч на 21 вересня в Києві знімальна група "Магнолія ТВ", перебуваючи на місці ДТП, зазнала погроз винуватця події, який дістав пістолет.

Правоохоронці, які перебували на місці події, не підійшли до правопорушника, після чого знімальна група подала заяви до поліції про погрози з боку винуватця ДТП і бездіяльність співробітників поліції.

Також низка випадків сталася в Полтавській області, в Києві та Миколаєві.

"Грубі загрози ножем або зброєю, напади, штовханина, ворожнеча - це все про реалії роботи українських журналістів. Наші колеги - жертви нападів - не миряться з агресією, активно звертаються з заявами до поліції. Але безпечніше професія стане лише тоді, коли нападники будуть отримувати вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності", - підкреслює Томіленко.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку вересня НСЖУ повідомляла про 49 випадків фізичної агресії на журналістів з початку 2020 року.

Також НСЖУ засудила напад на журналістів "Шарій.net".

Тим часом, за три роки на журналістів нападали 250 раз, і найчастіше на жінок.

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