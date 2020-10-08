підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Б'ють, погрожують зброєю і тиснуть психологічно: перед виборами почастішали випадки нападу на журналістів
08 жовтня 2020, четвер, 11:30 8
ЗМІ 2020-10-08T15:00:04+03:00
Українські Новини
Б'ють, погрожують зброєю і тиснуть психологічно: перед виборами почастішали випадки нападу на журналістів

Б'ють, погрожують зброєю і тиснуть психологічно: перед виборами почастішали випадки нападу на журналістів

Надежда Комендантова
НСЖУ, Сергій Томіленко, Напад на журналіста
Напад на журналістів. Фото: nsju.org.
Напад на журналістів. Фото: nsju.org.

Працівники ЗМІ 56 разів зазнали фізичної агресії з початку року.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сім інцидентів, пов'язаних з фізичною агресією і грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України в вересні. Всього з початку 2020 року зафіксовано 56 таких інцидентів", - написав він.

Згідно з повідомленням, більшість нападів на журналістів у вересні можна пов'язати з політичної активізацією в регіонах, спричинеою кампанією з місцевих виборів.

Так, 5 вересня в Дніпрі побили голову інформаційного агентства "Антикорупційна правозахисна рада", громадського діяча Олександра Снісара, який отримав важкі травми і деякий час перебував в реанімації.

10 вересня в Чернігівській області на телеканал "Прилуки" увірвалася група невідомих осіб.

Зі слів керівниці каналу Ірини Павлютін, невідомі проводили зйомку, погрожували журналістам і чинили психологічний тиск, 1 журналістка потрапила в лікарню, ведеться слідство.

18 вересня в Маріїнському парку в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем знімальній групі каналу ВВС.

Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження.

У ніч на 21 вересня в Києві знімальна група "Магнолія ТВ", перебуваючи на місці ДТП, зазнала погроз винуватця події, який дістав пістолет.

Правоохоронці, які перебували на місці події, не підійшли до правопорушника, після чого знімальна група подала заяви до поліції про погрози з боку винуватця ДТП і бездіяльність співробітників поліції.

Також низка випадків сталася в Полтавській області, в Києві та Миколаєві.

"Грубі загрози ножем або зброєю, напади, штовханина, ворожнеча - це все про реалії роботи українських журналістів. Наші колеги - жертви нападів - не миряться з агресією, активно звертаються з заявами до поліції. Але безпечніше професія стане лише тоді, коли нападники будуть отримувати вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності", - підкреслює Томіленко.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку вересня НСЖУ повідомляла про 49 випадків фізичної агресії на журналістів з початку 2020 року.

Також НСЖУ засудила напад на журналістів "Шарій.net".

Тим часом, за три роки на журналістів нападали 250 раз, і найчастіше на жінок.

Більше новин про: НСЖУ Сергій Томіленко Напад на журналіста

Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
Деньги
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима 15:10 Документ
Через концерт Ірини Білик у Харкові поліція відкрила справу 14:54
Всіх студентів університету імені Шевченка відправили на карантин 14:52
З понеділка МАУ заборонить застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху 14:50
Феросплавні підприємства за введення мораторію на підвищення тарифів на електроенергію 14:24
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok