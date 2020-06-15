НСЖУ засудив напад на журналістів "Шарій.net"

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила напади на журналістів інформаційного агентства "Шарий.net", що сталися 11 та 12 червня в Києві в ході акцій протесту на підтримку підозрюваного у вбивстві праворадикала Сергія Стерненко.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

11 червня акція проходила біля будівлі Головного слідчого управління Служби безпеки України, а 12 червня – поруч з будівлею Шевченківського районного суду м. Києва.

"Два дні під час акцій протесту в Києві активісти перешкоджали діяльності "не таких" журналістів. Група підтримки одеського активіста Сергія Стерненка, якому СБУ оголосила підозра в умисному вбивстві, перешкоджала журналістській діяльності співробітників інформаційного агентства "Шарий.net", – йдеться у повідомленні.

НСЖУ зазначили, що кореспондентів називали "пропагандистами", на їх адресу лунала нецензурна лайка і погрози, а 12 червня до них застосували фізичну силу. При цьому через агресію натовпу поліція виводила журналістів з акцій протесту.

"В "Національній спілці журналістів України" засуджують цькування представників медіа і закликають громадян свою незгоду з редакційною політикою того чи іншого ЗМІ висловлювати цивілізованим способом", – підкреслив Томіленко.

Відеозаписи, що опубліковані в мережі Інтернет, підтверджують, що 11 червня прихильники Стерненка при появі журналістів "Шарій.net" кинулися до них, почали нецензурно лаятися, погрожувати і провокувати їх на конфлікт. Присутні поліцейські не намагалися втихомирити людей, а радили кореспондентам залишити місце події.

Також Томіленко навів дані директора інформагентства "Шарій.net" Алли Бондаренко про те, що 12 червня невідомі з натовпу біля будівлі Шевченківського райсуду Києва кілька разів вдарили журналіста Олександра Мангуша в ногу та ділянку нирок, а журналіста Володимира Самарського – в спину. Також під ноги журналістам кидали петарди і провокували масове побиття працівників ЗМІ.

"Національний союз журналістів України" засуджує поділ журналістів на "правильних" і "неправильних". У НСЖУ переконані, що якщо у громадян є претензії до матеріалів певних медіа, то такі питання потрібно вирішувати у правовому полі, а не нападати, погрожувати, ображати та цькувати журналістів", – заявили в організації.

Також Томіленко заявив, що правоохоронці повинні докладати належних зусиль для боротьби з перешкоджанням журналістській діяльності, а агресія та цькування працівників ЗМІ повинні каратися.

"Національна спілка журналістів України" закликає колег, незалежно від ЗМІ, в яких вони працюють, та від політичних поглядів власників цих ЗМІ, однозначно засуджувати будь-які прояви перешкоджання журналістській діяльності та не заохочувати поділ журналістів на "правильних" і "неправильних", – підкреслили в НСЖУ.

Крім того, Томіленко нагадав, що інформаційне агентство "Шарій.net" зареєстровано Міністерством юстиції України. А журналістський статус кореспондентів "Шарій.net" підтверджений редакційними посвідченнями офіційно зареєстрованого українського інформагентства.

"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" та "погроза або насильство стосовно журналіста" є кримінальними злочинами, за які передбачено позбавлення волі", – підсумував Томіленко.