Рятувальники попередили про сильні дощі та туман. Де чекати негоди 8 жовтня

Сьогодні, 8 жовтня, у багатьох областях України пройдуть значні дощі, а також очікуються тумани. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що туман очікується в Києві та Київській області вранці, видимість погіршиться до 200-500 м.

"Вдень 8 жовтня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Вранці 8 жовтня в Київській області та по м Київ туман, видимість 200-500 м", — йдеться в повідомленні.

Також, за даними синоптиків, 7-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А за даними ДСНС, 8-9 жовтня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках басейнів Прута та Сірета очікується підвищення рівнів води на 0,2 — 0,7 м над рівнями (на 8 год 7 жовтня), без негативних наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов.

Також клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний.

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