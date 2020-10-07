У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз

В Сполучених Штатах Америки вирішили посилити правила видачі робочих неімміграційних віз типу H-1B для кваліфікованих фахівців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, передають Українські Новини.

"Програма H-1B була призначена, щоб дозволити роботодавцям заповнити прогалини в робочій силі та залишатися конкурентоспроможними у світовій економіці, однак вона розширилася набагато далі, часто завдаючи шкоди американським працівникам. Більш ніж півмільйона неіммігрантів по H-1B в США були використані для заміщення американських працівників. Це призвело до зниження зарплати в ряді галузей на ринку праці США. Ці останні зусилля щодо віз H-1B є частиною ширшої мети Адміністрації Трампа захистити американських робітників", - сказано в ньому.

Згідно з новими правилами, буде звужене визначення "спеціальність", оскільки "занадто широке визначення дозволяло компаніям вигравати систему".

Також вони зобов'язують компанії "робити реальні пропозиції реальним працівникам, закриваючи лазівки й запобігаючи витіснення американських робітників".

Крім того, буде підвищено спроможність міністерства забезпечувати дотримання цих вимог шляхом інспекцій на робочих місцях і моніторингу до, під час і після затвердження заявки на візу типу H1-B.

Більш детально про нові правила не повідомляється.

Вони наберуть чинності через 60 днів після офіційної публікації.

Для отримання візи H1B необхідно мати науковий ступінь не нижче бакалавра і бути запрошеним американським роботодавцем на роботу за фахом.

Як повідомляли Українські Новини, видача американських віз українським студентам відновлена.

Крім того, до кінця 2020 року влада Сполучених Штатів прийняли рішення зупинити видачу робочих віз.

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