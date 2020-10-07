підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Світ
  • У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз
07 жовтня 2020, середа, 23:45 11
Світ 2020-10-08T00:45:01+03:00
Українські Новини
У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз

У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз

Кира Молчанова
США, віза до США, Американська віза, Віза, Робоча віза
США. Фото: Pixabay
США. Фото: Pixabay

В Сполучених Штатах Америки вирішили посилити правила видачі робочих неімміграційних віз типу H-1B для кваліфікованих фахівців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, передають Українські Новини.

"Програма H-1B була призначена, щоб дозволити роботодавцям заповнити прогалини в робочій силі та залишатися конкурентоспроможними у світовій економіці, однак вона розширилася набагато далі, часто завдаючи шкоди американським працівникам. Більш ніж півмільйона неіммігрантів по H-1B в США були використані для заміщення американських працівників. Це призвело до зниження зарплати в ряді галузей на ринку праці США. Ці останні зусилля щодо віз H-1B є частиною ширшої мети Адміністрації Трампа захистити американських робітників", - сказано в ньому.

Згідно з новими правилами, буде звужене визначення "спеціальність", оскільки "занадто широке визначення дозволяло компаніям вигравати систему".

Також вони зобов'язують компанії "робити реальні пропозиції реальним працівникам, закриваючи лазівки й запобігаючи витіснення американських робітників".

Крім того, буде підвищено спроможність міністерства забезпечувати дотримання цих вимог шляхом інспекцій на робочих місцях і моніторингу до, під час і після затвердження заявки на візу типу H1-B.

Більш детально про нові правила не повідомляється.

Вони наберуть чинності через 60 днів після офіційної публікації.

Для отримання візи H1B необхідно мати науковий ступінь не нижче бакалавра і бути запрошеним американським роботодавцем на роботу за фахом.

Як повідомляли Українські Новини, видача американських віз українським студентам відновлена.

Крім того, до кінця 2020 року влада Сполучених Штатів прийняли рішення зупинити видачу робочих віз.

 
Більше новин про: США віза до США Американська віза Віза Робоча віза

Помер Едді Ван Хален, один з найкращих гітаристів ...
МЗС домовляється з Китаєм про скасування туристичн...
США відновили видачу віз українським студентам...
США зупинили видачу робочих віз до кінця року...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу 00:07
У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз 23:45
Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати 23:15
МВС залучає літаки і вертольоти для реагування на порушення під час місцевих виборів 22:55
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів 22:28
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok