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07 жовтня 2020, середа, 15:38 7
Суспільство 2020-10-07T16:15:01+03:00
Українські Новини
Міноборони показало, як в порт Одеси увійшов ескадрений міноносець ВМФ Великобританії

Міноборони показало, як в порт Одеси увійшов ескадрений міноносець ВМФ Великобританії

Константин Долгий
Моряки, Порт Одеси, Великобританія-Україна
Тренування з Українськими моряками.
Тренування з Українськими моряками.

У той час як в небі над Києвом вперше пролетіли американські конвертоплани з авіаційної групи НАТО, які брали участь в масштабних міжнародних навчаннях, в порту Одеси пришвартувався британський ескадрений міноносець HMS Dragon.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Повідомляється, що Dragon прибув до Одеси в рамках дружнього візиту, в рамках якого відбудеться протокольна зустріч делегацій Військово-морських сил України та Великобританії.

Крім того, в планах моряків провести спільні тренування на борту міноносця і в море (PASSEX), які спрямовані на зміцнення співпраці між українськими та британськими ВМС. Вправи містять використання проблискових маячків, семафорні та флагманські тренування.

Британские моряки на борту HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.uaБританські моряки на борту HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.ua

У Міноборони зазначили, що HMS Dragon пробуде в порту Одеси до 12 жовтня. HMS Dragon - це британський ескадрений міноносець протиповітряної оборони.

Корабель був закладений у 2005 році та спущений на воду у 2008 році.

Красный валлийский дракон на носу HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.uaЧервоний валлійський дракон на носі HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.ua

Характерною рисою даного корабля є зображення червоного валлійського дракона. Це єдиний корабель Королівського флоту, який був прикрашений таким образом.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня в рамках навчань PASSEX відбулися тренування українських моряків з американським ракетним есмінцем USS Roosevel.

Також повідомлялося, що в середині вересня у Львівській області почали міжнародні навчання Rapid Trident- 2020 року, участь в яких взяли близько 4 тисяч військовослужбовців з 9 країн.

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