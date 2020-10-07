На виборах до міськради Запоріжжя лідирують "Партія Буряка "Єднання" та ОПЗЖ, - соцопитування

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група", 29,2% респондентів із Запоріжжя проголосували б за "Партію Володимира Буряка" Єднання ", 21,6% - за" Опозиційну платформу - За життя ", 16,1 % - за "Слугу народу" на виборах депутатів до Запорізької міської ради. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Крім того, 6,7% проголосували б за "Європейську солідарність", 5,3% - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ". 5,1% опитаних проголосували б "Партію Шарія", 3,2% - за "Наш край", 2,2% - за "Силу і честь". Решта партій набрали б менше ніж 2%. Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області і 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області. Як повідомляли Українські новини, Буряк і Кальцев виходять до другого туру виборів мера Запоріжжя. Також раніше Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова.