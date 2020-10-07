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07 жовтня 2020, середа, 13:41 7
Вибори 2020-10-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
На виборах до міськради Запоріжжя лідирують "Партія Буряка "Єднання" та ОПЗЖ, - соцопитування

На виборах до міськради Запоріжжя лідирують "Партія Буряка "Єднання" та ОПЗЖ, - соцопитування

Александр Савич
соцопитування, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Соцопитування. Фото: Pixabay
Соцопитування. Фото: Pixabay

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група", 29,2% респондентів із Запоріжжя проголосували б за "Партію Володимира Буряка" Єднання ", 21,6% - за" Опозиційну платформу - За життя ", 16,1 % - за "Слугу народу" на виборах депутатів до Запорізької міської ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Крім того, 6,7% проголосували б за "Європейську солідарність", 5,3% - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ".

5,1% опитаних проголосували б "Партію Шарія", 3,2% - за "Наш край", 2,2% - за "Силу і честь".

Решта партій набрали б менше ніж 2%.

Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області і 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області.

Як повідомляли Українські новини, Буряк і Кальцев виходять до другого туру виборів мера Запоріжжя.

Також раніше Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова.

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