Буряк і Кальцев виходять до другого туру виборів мера Запоріжжя, — опитування

60,4% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", жителів Запоріжжя на виборах мера проголосували б за мера Володимира Буряка від "Партія Володимира Буряка" Єднання "на виборах міського голови. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Крім того, 11,5% проголосували б за Сергія Кальцева ( "Опозиційна платформа - за життя"), 10,5% - за Віталія Тишечка ( "Слуга народу", 5% - за Валерія Прозапаса ("Європейська солідарність"). 4,4% опитаних вибрали б Сергія Барбашина ("Партія Шарія"), 4,1% - Віталія Рябцева ("Батьківщина"). Інші кандидати набрали менше ніж 2%. Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області і 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області. Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях двоє кандидатів в мери зняли свої кандидатури. Раніше Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова.