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07 жовтня 2020, середа, 13:19 5
Вибори 2020-10-07T13:37:22+03:00
Українські Новини
Буряк і Кальцев виходять до другого туру виборів мера Запоріжжя, — опитування

Буряк і Кальцев виходять до другого туру виборів мера Запоріжжя, — опитування

Анна Рудык
соцопитування, Запоріжжя, Місцеві вибори, вибори мера, Місцеві вибори-2020
Голосування. Фото: pixabay
Голосування. Фото: pixabay

60,4% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", жителів Запоріжжя на виборах мера проголосували б за мера Володимира Буряка від "Партія Володимира Буряка" Єднання "на виборах міського голови.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Крім того, 11,5% проголосували б за Сергія Кальцева ( "Опозиційна платформа - за життя"), 10,5% - за Віталія Тишечка ( "Слуга народу", 5% - за Валерія Прозапаса ("Європейська солідарність").

4,4% опитаних вибрали б Сергія Барбашина ("Партія Шарія"), 4,1% - Віталія Рябцева ("Батьківщина").

Інші кандидати набрали менше ніж 2%.

Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області і 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях двоє кандидатів в мери зняли свої кандидатури.

Раніше Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова.

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