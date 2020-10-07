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07 жовтня 2020, середа, 12:12 14
Суспільство 2020-10-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
Мінекономіки остаточно скасувало обов'язкове ведення Книги відгуків і пропозицій

Мінекономіки остаточно скасувало обов'язкове ведення Книги відгуків і пропозицій

Валерия Драгомирова
Мінекономіки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Книга скарг
Книгу відгуків і пропозицій замінять цифровими інструментами.Фото: pixabay
Книгу відгуків і пропозицій замінять цифровими інструментами.Фото: pixabay

Міністерство економічного розвитку і торгівлі остаточно скасувало обов'язкове ведення Книги відгуків і пропозицій.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, тепер паперова Книга відгуків і пропозицій буде замінена цифровими інструментами захисту прав споживачів.

"Минулого тижня офіційно набув чинності указ Мінекономіки, який скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків і пропозицій. Це стало черговим кроком у напрямку дерегуляції, цифровізації бізнес-процесів і викорінення застарілих норм. До цього підприємці були змушені витрачати час і значні кошти на адміністрування Книги відгуків і пропозицій... На рік такі витрати досягали понад 44 млн гривень. До цієї суми включалися організаційні витрати, призначення відповідального за Книгу, розгляд скарг. Варто зауважити, що наявність Книги не гарантувала розв'язання проблемних питань, які виникали у покупців", — йдеться в ньому.

Також повідомляється, що наразі свої відгуки та пропозиції споживачі можуть залишити через "гарячу лінію", шляхом відправлення повідомлень, через соцмережі; крім того, можна звернутися до Держспоживслужби або територіальних органів служби для отримання інформації та допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, в березні 2019 Кабмін скасував обов'язкове ведення Книги відгуків і пропозицій, але вимоги про ведення Книги залишилися в переліку нормативних документів, зокрема, в указах Мінекономіки.

У вересні 2018 року Мінекономіки ініціювало скасування Книги відгуків і пропозицій як інструменту захисту прав споживачів

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