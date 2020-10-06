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06 жовтня 2020, вівторок, 21:22 4
Життя 2020-10-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
Тасманійських дияволів вперше за 3000 років випустили в дику природу Австралії

Тасманійських дияволів вперше за 3000 років випустили в дику природу Австралії

Александр Савич
Австралія, Дика природа, тасманійський диявол
Тасманійські дияволи знову будуть жити в дикій природі Австралії. Фото: pixabay
Тасманійські дияволи знову будуть жити в дикій природі Австралії. Фото: pixabay

Тасманійські дияволи, про безуспішність стратегії з порятунку яких повідомлялося у 2011 році, були повторно введені в дику природу на материковій частині Австралії вперше за 3000 років. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що групи охорони природи випустили 26 тасманійських дияволів в заповідник у Баррінгтон-Топс, на північ від Сіднея.

"Вважається, що зграї собак динго допомогли викорінити їх на материку.

Деякі з них все ще існують на острівній державі Тасманія, але їх кількість за останні два десятиліття скоротилося.

Тасманійський диявол, що класифікується як такий, що знаходиться під загрозою зникнення, отримав свою назву через свій пронизливий вереск і відомий своєю боротьбою за доступ до туш тварин, які він подрібнює з руйнівним кістка силою своїх щелеп", - повідомляє BBC.

Ще 40 особин планують випустити протягом двох років.

Як повідомляли Українські новини, у Австралії на берег викинулися понад 200 китів.

Також в лютому в побудованому австралійському лісі знайшли десятки мертвих коал.

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