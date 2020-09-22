В Австралії на берег викинулися понад двісті китів: 90 вже загинули

Щонайменше третина з 270 китів, які опинилися біля берегів австралійської Тасманії, загинули в про час, як вчені назвали причину великого розміру китів . Кількість загиблих може збільшитися, говорять рятувальники.

Про це пише BBC Україна.

Масове скупчення китів на західному узбережжі острова виявили в понеділок. Морські біологи намагаються врятувати інших китів різновиду грінда в складній операції, яка, ймовірно, триватиме кілька днів.



Невідомо, що привернуло китів на берег. "Китові пляжі" поширені в регіоні, але такого масового запливу не бачили більше десяти років.



Останній раз Тасманія зафіксувала біля берегів масове скупчення китів в 2009 році. Тоді мова йшла приблизно про 200 тварин.

Команда з 40 навчених рятувальників буде плавати серед невеликої кількості китів, щоб, використовуючи спеціальне обладнання, відштовхнути тварин від піщаної коси в більш глибокі води.

"Зазвичай ми маємо справу з тваринами, які знаходяться при смерті на пляжі. Це інакше. У нас є тварини полуплаваючі, тому, напевно, не буде потрібно занадто багато зусиль, щоб змусити їх знову плисти, вони лише трохи бурчать", - говорить біолог дикої природи Кріс Карліон.

Якщо кити добре відчувають себе у воді, наступний крок - направити їх далі в море.

Карліон заявив журналістам, що це може бути не просто через сильні хвилі. Тому, щоб маневр вдався, можуть використовувати човни.







Як повідомляли Українські Новини, тим часом в Актиці від найбільшого шельфового льодовика 79N, або Nioghalvfjerdsfjorden, на північному сході Гренландії, відколовся великий шматок льоду.

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