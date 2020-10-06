Аудит "Нафтогазу" показав 75 млрд грн втрат держбюджету — більше, ніж відсудили у "Газпрому"

Аудитори виявили в роботі "Нафтогазу" порушень на 225 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень. Про це повідомляє "Економічна правда ".

Ревізори нарахували недоліків і порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд гривень. Згідно з процедурою обробки висновків, "Нафтогаз" мав час для вивчення документа і на надання зауважень до викладених в акті ревізії фактів, що в результаті й зробив.

Частина з них була врахована, проте навіть з урахуванням цього, цифри, які незабаром будуть офіційно оприлюднені, буде важко пояснити суспільству.

В "Нафтогазі" виданню підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії і надали свої заперечення. "У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", - зазначили в пресслужбі НАК.

Багатосторінковий документ, який потрапив у розпорядження ЕП, містить дані про порушення різного характеру.

Тут і продаж газу за заниженими цінами, і безпідставна виплата премій членам правління "Нафтогазу", і заниження послуг за транспортування газу, і провал програми збільшення видобутку блакитного палива, і порушення в закупівлях, і приховане кредитування, і багато іншого.

Але всю суть документа можна звести до чотирьох пунктів. Всі вони стосуються заниження розміру сплачених до державного бюджету дивідендів.

Перший - нарахування резерву сумнівних боргів при не затвердженому фінансовому плані (по 2018 і 9 місяців 2019 - "ЕП".) на 38,4 млрд гривень. Тому, на думку аудиторів, розмір виплачених дивідендів було занижено на 35,3 млрд гривень.

Другий - виявлення Офісом великих платників податків Державної податкової служби порушень в "Укртрансгаз" на 37,3 млрд гривень. Як результат - "Нафтогаз" не доплатив 35,1 млрд гривень дивідендів.

Третій - заниження доходів через не відображення в їх складі штрафів, пені та неустойки за рішенням судів. По цьому пункту аудитори нарахували втрати державного бюджету на суму 2,9 млрд гривень.

Четвертий - непідписання актів реалізації газу у 2016-2018 роках. Наслідками цього порушення стало заниження суми виплачених дивідендів за 2018 на 2,1 млрд гривень.

Таким чином, за оцінками аудиторів, сума втрат державного бюджету через встановлені ними фінансові порушення перевищує 75 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за пів року "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень.

Також Коболєв заявив, що Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд за транзитним контрактом у 2020.

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