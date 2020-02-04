Українка прийняла пологи на борту літака, який летів у Таїланд

Поки вчені стверджують, що пологи у сучасних жінок стали складнішими, українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи у громадянки Таїланду на борту літака, який летів з Катару в Таїланд. Про це Олена написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прийняла пологи на борту літака Доха-Бангкок. Хлопчик, мама тайка. Наш літак сів в Калькутті, чекаємо швидку. Але мама і дитина здорові", — написала у своєму Facebook Олена Федорченко.

За професією Олена — отоларинголог, але вивчала акушерство.

Олена Федченко з новонародженим малюком. Фото: Facebook/Олена Федченко

Деякі коментатори під постом Олени дивуються, як вагітну на пізніх термінах пустили на борт. Українка уточнила, що вагітна до кінця приховувала своє становище перед співробітниками аеропорту та екіпажем літака.

На борту літака народився здоровий хлопчик.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2020 році в Україні почалися реформи вторинної ланки, в рамках яких медустанови будуть отримувати виплати за надані послуги, в тому числі пологи.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, які медичні послуги будуть безкоштовними для українців з 1 квітня 2020 року.