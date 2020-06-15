У Таїланді двох власників ресторану засудили до 7 століть тюрми

У Таїланді, де раніше урізали роботу ЗМІ на тлі пандемії коронавірусу, двох власників ресторану засудили до 723 років ув'язнення після того, як вони обманювали своїх клієнтів, просуваючи нечесним шляхом свої морепродукти. Про це повідомляє CNN.

Згідно з інформацією відомства, початковий термін ув'язнення становив 1 446 років, але після того, як обвинувачені визнали вину, їх термін зменшили до 723 років. Крім цього, засуджені також зобов'язані заплатити штраф у розмірі $58 500.

Причиною такого радикального рішення влади про термін став інцидент, пов'язаний з продажем ваучерів. Зазначається, що ресторатори продавали клієнтам ваучери, які давали їм право використовувати їх буфет з морепродуктів за дуже низькою ціною — $3. Проте пізніше ресторатори скасували рекламну акцію, що призвело до скарг сотень незадоволених клієнтів.

Прокурори заявили, що власники ресторану заздалегідь знали, що акцію неможливо провести, оскільки такі продукти не можуть коштувати так дешево.

Як повідомляли "Українські Новини", в Іспанії вперше в історії засудили до довічного ув'язнення жінку.