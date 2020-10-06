підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 16:07 10
Транспорт 2020-10-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Гендиректор "Борисполя" задекларував купівлю квартири в Києві за 5,3 млн гривень

Гендиректор "Борисполя" задекларував купівлю квартири в Києві за 5,3 млн гривень

Валерия Драгомирова
декларація про доходи, аеропорт
Гендиректор
Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін. Фото: Facebook/rjabikin.pavel

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував купівлю квартири в Києві за 5,3 млн гривень у вересні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з відомостями декларації, 24 вересня Рябікін придбав квартиру площею 109,3 кв. м в Києві за 5,272 млн гривень.

При цьому у витратах за вересень він вказав 135 тис. гривень фінансової допомоги, 308,3 тис. гривень забезпечувального платежу за квартиру згідно з попереднім договором купівлі-продажу, 200 тис. гривень оплати податкових обов'язків

Водночас Рябікін отримав за вказаний період 187,4 тис. гривень від здачі майна в оренду посольству Ізраїлю в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Рябікін задекларував 12,7 млн ​​гривень доходу, 4 автомобілі, плавучу дачу "Рапан" вартістю 1,05 млн гривень і колекцію живопису XIX-XX століть.

У жовтні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило невірогідні дані в декларації гендиректора аеропорту "Бориспіль" Рябікіна за 2016 рік на суму 10,6 млн гривень.

Більше новин про: декларація про доходи аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін

Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців 18:00
Справа про 890 га в Бучі: громада відстояла в апеляції право на землю, людей виселяти з ділянок не будуть 17:56
Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах 17:52
У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу 17:45
Суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 17:36
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok