Гендиректор "Борисполя" задекларував купівлю квартири в Києві за 5,3 млн гривень

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував купівлю квартири в Києві за 5,3 млн гривень у вересні. Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини. Згідно з відомостями декларації, 24 вересня Рябікін придбав квартиру площею 109,3 кв. м в Києві за 5,272 млн гривень. При цьому у витратах за вересень він вказав 135 тис. гривень фінансової допомоги, 308,3 тис. гривень забезпечувального платежу за квартиру згідно з попереднім договором купівлі-продажу, 200 тис. гривень оплати податкових обов'язків Водночас Рябікін отримав за вказаний період 187,4 тис. гривень від здачі майна в оренду посольству Ізраїлю в Україні. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Рябікін задекларував 12,7 млн гривень доходу, 4 автомобілі, плавучу дачу "Рапан" вартістю 1,05 млн гривень і колекцію живопису XIX-XX століть. У жовтні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило невірогідні дані в декларації гендиректора аеропорту "Бориспіль" Рябікіна за 2016 рік на суму 10,6 млн гривень.