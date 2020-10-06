У Збройних силах вдвічі збільшилася захворюваність на коронавірус

У Збройних силах за минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання, загалом на коронавірус хворіє 687 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 6 жовтня в Збройних силах гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 687 осіб. Всього за час пандемії одужали 2 559 осіб, летальних випадків - 10", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 123 людини.

За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на коронавірус.

З них в установах охорони здоров'я знаходиться 7 осіб (Військово-медичний клінічний центр Південного, Східного та Центрального регіонів - по 1 військовослужбовцю, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовців, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Шепетівська ЦРЛ - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 34 людини (Київська область - 7 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Житомирська та Вінницька області - по 4 військовослужбовців, Дніпропетровська, Хмельницька, Одеська, Івано-Франківська області - по 2 військовослужбовцю, Рівненська та Миколаївська області - по 1 військовослужбовцю і по 1 працівнику ЗСУ, Черкаська, Полтавська і Тернопільська області - по 1 військовослужбовцю, Харківська область - 2 працівники ЗСУ та Чернігівська область - 1 працівник).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня в Збройних силах зареєстровано 19 нових випадків захворювання.

Тим часом 5 жовтня було госпіталізовано 720 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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