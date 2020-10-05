У Збройних силах істотно знизилася захворюваність на Covid-19

За минулу добу, 4 жовтня, в Збройних силах України було зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19, всього в ЗСУ на коронавірус хворіє 721 особа, в той час, як в Україні 3771 випадок Covid-19 за добу .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 5 жовтня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 721 особа. Всього за час пандемії одужали 2 484 осіб, летальних випадків - 10", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) переюувають 638 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 188 людини.

За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірус.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 3 людини (Національний військово-медичний клінічний центр ДВКГ - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 16 осіб (Київська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Дніпропетровська область - 6 військовослужбовців, Вінницька область - 2 військовослужбовців, Сумська, Хмельницька та Житомирська області - по 1 військовослужбовцю).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 2 жовтня в Збройних силах зареєстровано 85 нових випадків захворювання.

1 жовтня в ЗСУ зафіксували 76 випадків Covid-19 .

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