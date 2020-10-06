"Укренерго" зазнає збитків в 26,5 млрд гривень в 2020-2023 роках, - Мінфін

Міністерство фінансів прогнозує чистий збиток національної енергетичної компанії "Укренерго" у розмірі 26,528 млрд гривень у 2020-2023 роках, водночас ч исті збитки групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Мінфін прогнозує в сумі 21,739 млрд гривень.

Про це свідчить звіт Мінфіну про фіскальні ризики, передають Українські Новини.

"Незалежно від розглянутих в моделі сценаріїв, в умовах чинних на ринку електроенергії тарифів, які не в повному обсязі покривають витрати, пов'язані з виконанням" Укренерго "спеціальних обов'язків, очікується збиткова діяльність компанії у 2020 році. Протягом 2021-2023 років за умовами базового і стресового сценаріїв результатом діяльності "Укренерго" також будуть збитки", - йдеться в ньому.

Згідно зі звітом, за базовим сценарієм, у 2020 році "Укренерго" отримає чистий збиток 15,103 млрд гривень, у 2021 році - 3,564 млрд гривень, у 2022 році - 4,667 млрд гривень та в 2023 році - 3,194 млрд гривень.

У січні-червні 2020 року національна енергетична компанія "Укренерго" отримала 18,031 млрд гривень чистого збитку проти прибутку в розмірі 1,765 млрд гривень за аналогічний період минулого року.

При цьому за 6 місяців "Укренерго" збільшила чистий дохід у 7 разів, або на 21,698 млрд гривень до 25,298 млрд гривень порівняно з 1-м півріччям 2019 року.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів з доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго заявляє, що збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення.

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