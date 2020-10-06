Експерти пояснили, чому в ТРЦ Києва так багато порожніх торгових площ

Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що збільшення вакантності торгово-розважальних центрів у Києві пов'язане з відкриттям нових об'єктів, а не з відтоком орендарів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Згідно з даними аналітиків компанії UTG вакантність в ТРЦ Києва склала 14,1%. Динамку демонструє, що в Києві збільшення показника вакантності в першу чергу пов'язано з відкриттям нових ТРЦ, а не з відмовою орендарів. Зокрема, великий стрибок з 7,4% до 12,8% спостерігався у 2019 році у зв'язку з відкриттям "Караван Outlet" і Blockbuster Mall. у 2020 році цей показник збільшився на 1,3% у зв'язку з відкриттям Retroville", - сказано в ньому.

У компанії відзначають, що така тенденція свідчить про наближення первинного насичення ринку.

Станом на поточний момент на 1 000 жителів у столиці припадає 619,9 кв. м торговельних площ.

Також повідомляється, що середньодобова відвідуваність торгових центрів у 2020 році через карантинних обмежень знизилася.

Зокрема, в окружних ТЦ відвідуваність впала з 992 осіб на 1 000 кв. м у 2019 році до 694 осіб на 1 000 кв. м у 2020 році.

У регіональних центрах зниження склала 45 осіб - до 424 осіб на 1 000 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, Українська рада торгових центрів (УРТЦ) заявила, що влада столиці планує дозволити відкрити торгові центри 27 травня.

Крім того, до Дня Києва відкрився найбільший торгово-розважальний центр (ТРЦ) столиці Retroville. Церемонія відкриття пройшла 30 травня і на неї завітав київський міський голова Віталій Кличко.

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