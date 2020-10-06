підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 13:26 7
Бізнес 2020-10-06T15:15:02+03:00
Українські Новини
Експерти пояснили, чому в ТРЦ Києва так багато порожніх торгових площ

Експерти пояснили, чому в ТРЦ Києва так багато порожніх торгових площ

Кира Молчанова
оренда, ТРЦ, UTG, Київ, ТРЦ Києва, Українська торгова гільдія, ТРЦ Retroville, Retroville
ТРЦ Retroville. Фото: Stolitsa Group
ТРЦ Retroville. Фото: Stolitsa Group

Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що збільшення вакантності торгово-розважальних центрів у Києві пов'язане з відкриттям нових об'єктів, а не з відтоком орендарів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Згідно з даними аналітиків компанії UTG вакантність в ТРЦ Києва склала 14,1%. Динамку демонструє, що в Києві збільшення показника вакантності в першу чергу пов'язано з відкриттям нових ТРЦ, а не з відмовою орендарів. Зокрема, великий стрибок з 7,4% до 12,8% спостерігався у 2019 році у зв'язку з відкриттям "Караван Outlet" і Blockbuster Mall. у 2020 році цей показник збільшився на 1,3% у зв'язку з відкриттям Retroville", - сказано в ньому.

У компанії відзначають, що така тенденція свідчить про наближення первинного насичення ринку.

Станом на поточний момент на 1 000 жителів у столиці припадає 619,9 кв. м торговельних площ.

Також повідомляється, що середньодобова відвідуваність торгових центрів у 2020 році через карантинних обмежень знизилася.

Зокрема, в окружних ТЦ відвідуваність впала з 992 осіб на 1 000 кв. м у 2019 році до 694 осіб на 1 000 кв. м у 2020 році.

У регіональних центрах зниження склала 45 осіб - до 424 осіб на 1 000 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, Українська рада торгових центрів (УРТЦ) заявила, що влада столиці планує дозволити відкрити торгові центри 27 травня.

Крім того, до Дня Києва відкрився найбільший торгово-розважальний центр (ТРЦ) столиці Retroville. Церемонія відкриття пройшла 30 травня і на неї завітав київський міський голова Віталій Кличко.

Більше новин про: оренда ТРЦ UTG Київ ТРЦ Києва Українська торгова гільдія ТРЦ Retroville Retroville

Попов називає реконструкцію мостів своїм пріоритет...
Восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потон...
Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро...
Як змінилися ціни на оренду житла в Києві — у скіл...
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
У Київській області зростає кількість нових випадків зараження на COVID-19 15:00
Чиновник, замішаний в схемах з будівельними тендерами за Порошенка, збирається освоїти сотні мільйонів вже при Зеленському, - ЗМІ 14:59
Єрмак та Порошенко змовилися за спиною Зеленського, – Деркач 14:58
НАБУ відмовилося розслідувати можливе хабарництво суддів КС і Верховного Суду 14:52
Конкуренція на ринку сприятиме підвищенню рівня послуг для споживачів 14:45
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok