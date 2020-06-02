До Дня Києва відкрився найбільший ТРЦ столиці Retroville

До Дня Києва відкрився найбільший торгово-розважальний центр (ТРЦ) столиці Retroville. Церемонія відкриття пройшла 30 травня і на неї завітав київський міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомляє прес-служба компанії Stolitsa Group.

Напередодні на базі комплексу почав роботу будівельний гіпермаркет Leroy Merlin та супермаркет Novus в новому форматі. ТРЦ працює з суворим дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, тому зона розваг, ресторани та фуд-корт будуть запущені відразу після зняття карантинних обмежень.

Комплекс розташований за адресою проспект Правди, 47. Девелопером одного з найбільших інвестиційних проектів цього року в Україні виступила українсько-литовська компанія Stolitsa Group.

Для безпеки персоналу та покупців запроваджено особливий режим роботи: в приміщенні центру можна перебувати лише в масці, кількість відвідувачів обмежена, в ключових місцях встановлено санітайзери, регулярно проводиться дезінфекція, а також гостей закликають бути обережними численні інформаційні плакати та оголошення по системі оповіщення. Також, в день відкриття, кожен відвідувач отримав маску із логотипом торгового центру.

Окрім міського голови Києва, у офіційній церемонії відкриття взяли участь голова Подільської районної державної адміністрації та представники посольства Литовської Республіки в Україні. Окремо церемонію освячення нового ТРЦ провів владика Агапіт, настоятель Свято-Михайлівського монастиря.

В перший день роботи торгово-розважального центру також відкрилися магазин алкогольних напоїв та пива Litra, продавець техніки та електроніки Eldorado, "Аптека Доброго Дня", Vodafone, Lifecell и Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui, Spice room та інші.

"Це важливий та довгоочікуваний момент для всієї компанії Stolitsa Group. Ми не збавили темпи будівництва ТРЦ та БЦ навіть в складний період карантину і відкрили перший центр в Україні, створений за всіма європейськими стандартами та нормами якості", - повідомив керівник компанії Stolitsa Group Едуард Соколовський.

"Наша команда втримала наявних орендарів та змогла залучити нових. В результаті Retroville заповнений брендами на 86% і ми гордимося партнерством з кожним з них. Вже в серпні 2020 року ми готуємо до відкриття другу чергу ТРЦ та БЦ Retroville", - повідомила СЕО ТРЦ та БЦ Retroville Рената Якубченієне.

Загальна площа об’єкту – 118 990 кв. м, площа оренди – понад 91 860 кв. м. Проект передбачає наземний паркінг на 3 245 місць. Якірні орендатори моллу – гіпермаркет Novus (10 640 кв. м), будівельний гіпермаркет Leroy Merlin (4 805 кв. м), перший в Києві кінотеатр Multiplex з новою технологією ScreenX, дитячий розважальний центр Fly Kids (4 640 кв. м), бренди польської групи LPP - Cropp, House, Sinsay (більше 3 000 кв. м), фітнес-клуб SportLife (4436 кв. м) з басейнами та джакузі, а також найбільший в місті фуд-корт на 725 місць, де будуть представлені 8 окремих ресторанів, а також 16 операторів, в тому числі McDonald’s, KFC, Salateira та інші.