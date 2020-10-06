Мера Умані госпіталізували з пневмонією і підозрою на COVID-19

У той час, як в Україні виявлено 234 584 випадків захворювання на коронавірус , мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій госпіталізований з двобічною пневмонією та підозрою на коронавірус.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З обіду (5 жовтня) мені стало погано, я відчув слабкість, виміряв температуру - вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Після проведення консультацій з лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені та сказали, що у мене дійсно є запалення легенів, наполягли на госпіталізації", - сказав він.

Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні.

Йому вже зробили тест на COVID-19, результати очікуються у вівторок.

Як повідомляли Українськi Новини, у разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в Україні.

Крім того, 6 жовтня почався 209-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини