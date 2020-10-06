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06 жовтня 2020, вівторок, 10:30 7
Медицина 2020-10-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
Мера Умані госпіталізували з пневмонією і підозрою на COVID-19

Мера Умані госпіталізували з пневмонією і підозрою на COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Олександр Цебрій, мер Умані
Олександр Цебрій. Фото:
Олександр Цебрій. Фото: "Страна"

У той час, як в Україні виявлено 234 584 випадків захворювання на коронавірус, мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій госпіталізований з двобічною пневмонією та підозрою на коронавірус.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З обіду (5 жовтня) мені стало погано, я відчув слабкість, виміряв температуру - вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Після проведення консультацій з лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені та сказали, що у мене дійсно є запалення легенів, наполягли на госпіталізації", - сказав він.

Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні.

Йому вже зробили тест на COVID-19, результати очікуються у вівторок.

Як повідомляли Українськi Новини, у разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в Україні.

Крім того, 6 жовтня почався 209-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19

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