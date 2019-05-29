У Житомирській області батько вбив 5-літню доньку та спалив її тіло в печі

27 травня до Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла інформація про те, що в одному з сіл Овруцького району батько вбив свою 5-річну доньку, а після спалив її тіло в печі будинку.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"У ході перевірки інформація отримала підтвердження. Мати дитини повідомила, що ще в серпні 2018 роки її співмешканець під час сварки штовхнув дитину, яка впала й вдарилася головою. Дівчинка втратила свідомість. Після невдалих спроб штучного дихання дитині, співмешканець жінки, розвівши вогонь в печі будинку, спалив тіло дівчинки, а кістки виніс на вулицю", - написав Аброськін.

Найжахливіше, що дитину можна було врятувати й вона була б жива.

Ще в 2015 році рішенням Овруцького районного суду Житомирської області за позовом органу опіки та піклування Овруцької районної державної адміністрації малолітню дитину забрали у батьків і передали під опіку служби у справах дітей до дитячого будинку сімейного типу.

11 квітня 2018 року малолітня дитина вже за рішенням Апеляційного суду Житомирської області була повернута біологічним батькам. Та через 4 місяці, в серпні, батько дівчини вбив її та спалив її тіло.

"Іноді лише одне неправильне рішення може позбавити життя. Завжди потрібно думати про можливі наслідки", - підсумував перший заступник голови Нацполіціі Аброськін.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко, під час перевірки мати намагалася видати сина за зниклу доньку, надівши йому дівчачі речі. "Розібратися поліцейським допомогла громада села. Люди чітко вказали, що це не Даша та під тиском цих свідчень - ще одне страшне зізнання ... Зараз поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства малолітньої дитини", - написав він у соцмережі Facebook.

Найстрашніше в цій ситуації те, що дівчинка близько року тому зусиллями активістів, які кричать про знущання над дітьми в будинках сімейного типу, була вилучена з прийомної сім'ї та повернута біологічним батькам (які через пристрасть до алкоголю вже позбавлені батьківських обов'язків щодо двох інших дітей). Поки прийомні батьки намагалися через вищі судові інстанції оскаржити рішення місцевих судів і повернути дитину, 5-річна Даша безслідно зникла.

Цинічності та жаху в цій ситуації додає той факт, що тіло мертвої дитини батьки спалили в печі, а залишки винесли.

"4-річна Даша була направлена на катування і смерть. Іменем України... Чи такою була твоя воля, Україно?" - прокоментував дану інформацію депутат Верховної Ради України Юрій Павленко ("Опозиційна платформа - За життя").

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