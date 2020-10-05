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  • У Київській області впав мотодельтаплан. 2 людей загинули
05 жовтня 2020, понеділок, 21:24 8
Події 2020-10-05T22:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області впав мотодельтаплан. 2 людей загинули

У Київській області впав мотодельтаплан. 2 людей загинули

Александр Савич
Мотодельтаплан, дснс, Київська область, падіння дельтаплану
У Київській області впав мотодельтаплан. Фото: depositphotos.com
У Київській області впав мотодельтаплан. Фото: depositphotos.com

У Київській області сьогодні, 5 жовтня, впав мотодельтаплан, в результаті чого загинули 2 людини, тоді як у вересні в Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Увечері 5 жовтня біля села Перемога Баришівського району Київської області на полі впав мотодельтаплан. 2 людини загинули.

"Проводиться обстеження території.

На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 представників особового складу та 2 одиниці техніки", — повідомляють в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Причини падіння мотодельтаплану на цей час невідомі.

Подробиці про особи загиблих також не розкриваються.

Як повідомляли Українські новини, у липні в Макарівському районі Київської області біля села Наливайківка впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group.

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