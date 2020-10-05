У Київській області впав мотодельтаплан. 2 людей загинули

У Київській області сьогодні, 5 жовтня, впав мотодельтаплан, в результаті чого загинули 2 людини, тоді як у вересні в Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Увечері 5 жовтня біля села Перемога Баришівського району Київської області на полі впав мотодельтаплан. 2 людини загинули. "Проводиться обстеження території. На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 представників особового складу та 2 одиниці техніки", — повідомляють в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Причини падіння мотодельтаплану на цей час невідомі. Подробиці про особи загиблих також не розкриваються. Як повідомляли Українські новини, у липні в Макарівському районі Київської області біля села Наливайківка впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group.