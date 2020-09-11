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11 вересня 2020, пʼятниця, 10:38 9
Події 2020-09-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Пілот загинув внаслідок падіння дельтаплана в Житомирській області

Пілот загинув внаслідок падіння дельтаплана в Житомирській області

Елизавета Драбкина
авіакатастрофа, падіння дельтаплану, загибель пілота
Падіння дельтаплану в Житомирській області Фото: ДСНС
Падіння дельтаплану в Житомирській області Фото: ДСНС

Внаслідок падіння дельтаплана в п'ятницю, 11 вересня в Житомирській області загинув пілот.

Про це повідомили в пресслужбі Голосвого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"11 вересня в 8:23 за лінією "101" смт Народичі надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що між населеними пунктами Народичі і Яжберень на поле, впав літальний транспорт. На місце події відразу було направлено відділення рятувальників 14-ї Державної пожежно -рятувальної частини" , - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого літальний апарат впав і людина загинула.

На місці події рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі або вибуху.

Обставини падіння встановлюються.

Як повідомляли Українськi Новини, в червні легкомоторний літак розбився в Одесі, 2 пілоти загинули.

В липні в Макарівському районі Київської області біля села Наливайківка впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group.

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