Харківський зоопарк хоче побудувати океанаріум за півмільярда гривень

Комунальна організація "Харківський зоологічний парк" оголосила тендер на будівництво нового океанаріуму орієнтовною вартістю 488,012 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ними, на ділянці передбачається знесення старої будівлі акваріуму і будівництво нової будівлі океанаріуму з прибудованим до нього будівлею інженерного забезпечення океанаріуму, а також передбачається розташування основних і другорядних підходів і під'їздів та благоустрій території.

В запроєктованій будівлі передбачені системи господарського та питного водопроводу холодної й гарячої води, пожежного водопроводу, каналізації, теплопостачання, електропостачання, холодопостачання, кондиціонування, телефонізації, відеоспостереження, охоронної сигналізації.

Ділянка будівництва океанаріуму розташований в геометричному центрі території зоопарку у тематичній зоні "Водний світ".

Площа забудови становить 3,27 тис. кв. м.

Термін виконання робіт - до 31 грудня 2021 року.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 18 жовтня, аукціон призначений на 23 листопада.

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