Харківський зоопарк хоче побудувати океанаріум за півмільярда гривень

Комунальна організація "Харківський зоологічний парк" оголосила тендер на будівництво нового океанаріуму орієнтовною вартістю 488,012 млн гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Згідно з ними, на ділянці передбачається знесення старої будівлі акваріуму і будівництво нової будівлі океанаріуму з прибудованим до нього будівлею інженерного забезпечення океанаріуму, а також передбачається розташування основних і другорядних підходів і під'їздів та благоустрій території. В запроєктованій будівлі передбачені системи господарського та питного водопроводу холодної й гарячої води, пожежного водопроводу, каналізації, теплопостачання, електропостачання, холодопостачання, кондиціонування, телефонізації, відеоспостереження, охоронної сигналізації. Ділянка будівництва океанаріуму розташований в геометричному центрі території зоопарку у тематичній зоні "Водний світ". Площа забудови становить 3,27 тис. кв. м. Термін виконання робіт - до 31 грудня 2021 року. Кінцевий термін подачі пропозицій - 18 жовтня, аукціон призначений на 23 листопада. Як повідомляли Українські Новини, перед Київським зоопарком відкрили паркінг. Раніше у День слонів подарунок для київського Хораса привезли на крані.