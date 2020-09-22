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22 вересня 2020, вівторок, 15:26 161 Фото
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Українські Новини
Реконструкція київського зоопарку продовжується: мер Кличко відкрив "Зоопаркінг"

Реконструкція київського зоопарку продовжується: мер Кличко відкрив "Зоопаркінг"

Ірина Дорофейчук
Автопаркинг, Віталій Кличко, Мер Києва, київський зоопарк
Віталій Кличко на автопарковці Київського зоопарку. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко на автопарковці Київського зоопарку. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий сучасний 3-поверховий паркувальний комплекс, що звели на території столичного зоопарку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Сьогодні ми відкриваємо 3-поверховий "Зоопаркінг" на 435 парко місць. Питання створення цього об’єкта стояло давно. Саме тому, з початку реконструкції київського зоопарку ми розпочали зведення паркінгу для його відвідувачів. Для того, аби розвантажити проспект Перемоги, паркінг розташований на території господарської зони зоопарку - з боку вулиці Зоологічної. Це сьогодні - найкращий муніципальний паркінг в Україні", - сказав Кличко.

Для облаштування будівлі паркінгу на території зоопарку демонтували застарілі та аварійні приміщення, а частину споруд перенесли.

"Новий паркінг обладнаний всіма необхідними сучасними інженерними системами, що інтегровані в загальну диспетчерську систему зоопарку. Тут встановили і енергоефективну систему автоматичного керування освітленням паркінгу. З урахуванням зростання кількості електротранспорту на паркінгу встановили 7 зарядних станцій, що дозволять одночасно заряджати 21 електроавтомобіль. Працює сучасна охоронна система", - повідомив Віталій Кличко.

Для можливості входу відвідувачів з паркінгу до зоопарку на першому поверсі облаштували вхідну групу з касою.

Для оплати послуг паркування та купівлі квитків до зоопарку, крім каси встановили 3 автомати для безготівкового розрахунку. Та 1 - що підтримує також операції з паперовими грошима. Всі платіжні термінали та сама система керування паркінгом виготовлені та встановлені вітчизняним виробником.

"На паркінгу створені зручні умови для маломобільних груп населення. - Місця паркування для відвідувачів з інвалідністю розташовані на першому поверсі, поблизу каси та входу до зоопарку. Встановлені 3 ліфти, облаштований пандус та широкі проходи, туалет обладнаний допоміжними пристроями. Поряд розташована кімната матері та дитини", - підкреслив мер столиці.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території. - Встановили обмежувальні стовпчики, щоб авто не паркували на тротуарі. Також біля паркінгу встановили лави для сидіння, нове освітлення, висадили дерева та кущі, газон з автоматичним поливом. На об’єкті також облаштували велопарковку.

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