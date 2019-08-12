Фото дня: У День слонів подарунок для київського Хораса привезли на крані

Після святкування дня народження горили Тоні, 12 серпня, у всесвітній День слонів, який сьомий рік поспіль відзначають у світі, Київський зоопарк зробив подарунок своєму вихованцю.

Як повідомляє прес-служба зоопарку, молодий азіатський слон на прізвисько Хорас отримав кам'яну годівницю з секретом, який припала йому до смаку.

Подарунок для слона. Фото: Київський зоопарк

"Забавний і грайливий, любить купатися в басейні, викопувати з-під землі заховані овочі і фрукти, отримувати сіно із спеціальної високої щогли, грати з водяним шлангом, спілкуватися з кіперами, закочувати і викочувати по сходах каміння і дерев'яні бруси", - розповіли в Київському зоопарку.

День слонів - неофіційне свято, який був заснований у 2012 році з метою в черговий раз нагадати суспільству, що ці прекрасні гіганти стрімко зникають з вини людини. І хоча зоологічні парки за спеціальними міжнародними програмами намагаються розмножувати і випускати в природу азіатських і африканських слонів, мисливство та планетарна екологічна катастрофа не дають популяціям відновитися.

Нагадаємо, раніше у київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця.