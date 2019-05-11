підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 травня 2019, субота, 19:41 37
Події 2019-05-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді

З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді

Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical

У Києві на Дніпровській набережній невідомі пошкодили пам'ятник засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву і систрі Либідь.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Типовий Київ" у соціальній мережі Facebook.

"З пам'ятника засновникам Києва, який розташований на Дніпровській набережній біля мосту Патона, невідомі почали віддирати мідну обшивку", - йдеться в ньому.

Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypicalПам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Русанівці пошкодили знамениту "Бабку з кравчучкою". Вандали облили скульптуру фарбою і розбили голову скульптурі.

Також на Оболонській набережній у Києві невідомі обмазали солідолом лавки та парапети.

Крім того, 17 лютого націоналіст "Хорт" оприлюднив у соцмережі Facebook відеозапис знищення виставки стилізованих портретів Шевченка на станції метро в Києві. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження через знищення "Хортом" портретів Тараса Шевченка в метро. Раніше у київському метро з'явився Тарас Шевченко в образі Бетмена, Джека Горобця і Статуї Свободи.

Більше новин про: Вандалізм Пам'ятник пам'ятник засновникам Києва

Архів
Новини
З початку року з "аліментників" стягнули майже два мільярди гривень 21:00
Динамо - Зоря 1:1 Фото: Твіттер. Динамо — Зоря
"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" у Прем'єр-лізі: відео голів 20:30
Бойовиків на Донбасі зобов'язали отримати російський паспорт, але обмежили в'їзд в РФ, - розвідка 20:03
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
На початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли 19:22
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов 10:34
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Україна позбудеться міжнародної фіндопомоги, якщо вчасно не запустить ринок електроенергії, - ЗМІ 12:57
Після процедури банкрутства ДМК знову буде стабільно працювати, - Тарута 10:38
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського 12:06
Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу 12:16
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok