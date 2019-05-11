З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді

У Києві на Дніпровській набережній невідомі пошкодили пам'ятник засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву і систрі Либідь.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Типовий Київ" у соціальній мережі Facebook.

"З пам'ятника засновникам Києва, який розташований на Дніпровській набережній біля мосту Патона, невідомі почали віддирати мідну обшивку", - йдеться в ньому.

Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Русанівці пошкодили знамениту "Бабку з кравчучкою". Вандали облили скульптуру фарбою і розбили голову скульптурі.

Також на Оболонській набережній у Києві невідомі обмазали солідолом лавки та парапети.

Крім того, 17 лютого націоналіст "Хорт" оприлюднив у соцмережі Facebook відеозапис знищення виставки стилізованих портретів Шевченка на станції метро в Києві. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження через знищення "Хортом" портретів Тараса Шевченка в метро. Раніше у київському метро з'явився Тарас Шевченко в образі Бетмена, Джека Горобця і Статуї Свободи.