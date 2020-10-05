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05 жовтня 2020, понеділок, 14:51 9
Економіка 2020-10-05T15:30:01+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі виросли після тижневого падіння

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі виросли після тижневого падіння

Надежда Комендантова
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, Злоті
Біржа Фото: landlord.ua
Біржа Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 25 вересня по 2 жовтня збільшився на 0,4%, або на 1,42 пункту до 335,61 пункту після тижневого зниження.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 334,19 пункту, в кінці - 335,61 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+ 4,616%), найбільше падіння - акції компанії "Овостар" (-3,82%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 25 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 2 жовтня Зміна вартості, %
"Кернел" 39,75 40,00 +0,63
"Астарта" 16,40 17,15 +4,57
Coal Energy 0,65 0,68 +4,61
"Мілкіленд" 0,65 0,64 -1,54
"Агротон" 4,00 3,94 -1,50
KSG Agro 1,10 ---- ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 65,50 63,00 -3,82
IMC 11,40 11,15 -2,19
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 вересня знизився на 1,8%, або на 6,08 пунктів до 334,19 пункту після 2-тижневого росту.

Також з 21 по 28 серпня він знизився на 1,9%, або на 6,41 пункту до 329,0 пунктів.

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