Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі виросли після тижневого падіння

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 25 вересня по 2 жовтня збільшився на 0,4%, або на 1,42 пункту до 335,61 пункту після тижневого зниження.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 334,19 пункту, в кінці - 335,61 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+ 4,616%), найбільше падіння - акції компанії "Овостар" (-3,82%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 25 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 2 жовтня Зміна вартості, % "Кернел" 39,75 40,00 +0,63 "Астарта" 16,40 17,15 +4,57 Coal Energy 0,65 0,68 +4,61 "Мілкіленд" 0,65 0,64 -1,54 "Агротон" 4,00 3,94 -1,50 KSG Agro 1,10 ---- ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 65,50 63,00 -3,82 IMC 11,40 11,15 -2,19 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 вересня знизився на 1,8%, або на 6,08 пунктів до 334,19 пункту після 2-тижневого росту.

Також з 21 по 28 серпня він знизився на 1,9%, або на 6,41 пункту до 329,0 пунктів.

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