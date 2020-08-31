Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 21 по 28 серпня знизився на 1,9%, або на 6,41 пункту до 329,0 пунктів, зниження триває 3 тижні поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 335,41 пункту, в кінці - 329,0.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+ 7,7%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-8,5%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 21 серпня Ціна останньої угоди, злоті, 28 серпня Зміна вартості, % "Кернел" 38,75 39,10 +0,9 "Астарта" 16,40 16,00 -2,4 Coal Energy 0,67 0,66 -1,5 "Мілкіленд" ---- 0,69 ---- "Агротон" 3,97 4,00 +0,76 KSG Agro 1,42 1,53 +7,7 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 71,00 65,00 -8,5 IMC 11,00 11,05 +0,5 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 7 по 21 серпня знизився на 0,4%, або на 1,26 пункт до 335,41.

Тим часом в останній день літа гривня подешевшала.

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