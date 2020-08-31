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31 серпня 2020, понеділок, 11:32 9
Економіка 2020-08-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль

Анна Рудык
Овостар Юніон, Варшавська фондова біржа, Злоті
Біржа. Фото: pixabaу
Біржа. Фото: pixabaу

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 21 по 28 серпня знизився на 1,9%, або на 6,41 пункту до 329,0 пунктів, зниження триває 3 тижні поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 335,41 пункту, в кінці - 329,0.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+ 7,7%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-8,5%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 21 серпня Ціна останньої угоди, злоті, 28 серпня Зміна вартості, %
"Кернел" 38,75 39,10 +0,9
"Астарта" 16,40 16,00 -2,4
Coal Energy 0,67 0,66 -1,5
"Мілкіленд" ---- 0,69 ----
"Агротон" 3,97 4,00 +0,76
KSG Agro 1,42 1,53 +7,7
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 71,00 65,00 -8,5
IMC 11,00 11,05 +0,5
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 7 по 21 серпня знизився на 0,4%, або на 1,26 пункт до 335,41.

Тим часом в останній день літа гривня подешевшала.

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