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Силові структури 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Збройних силах зафіксували 76 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах зафіксували 76 нових випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
ЗСУ, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в ЗСУ
Збройні сили. Фото: flickr
Збройні сили. Фото: flickr

В Збройних силах на коронавірус хворіє 711 осіб, за минулу добу зареєстровано 76 нових випадків захворювання у той час, як в Україні сплеск захворюваності на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 2 жовтня в Збройних силах гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 711 осіб. Всього за час пандемії одужали 2 331 особа, летальних випадків - 10", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 652 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 54 людини.

За минулу добу зареєстровано 76 нових випадків захворювання коронавірусом.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 15 осіб (Головний військовий клінічний госпіталь - 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 військовослужбовець, військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 2 військовослужбовців, військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець), стан їх здоров'я задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 61 людина (Київська область - 28 військовослужбовців і 4 працівники ЗСУ, Одеська область - 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Житомирська область - 3 військовослужбовців, Харківська область - 3 військовослужбовців, Рівненська область - 1 військовослужбовець і 7 працівників ЗСУ, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська, Херсонська, Чернігівська, Тернопільська та Запорізька області - по 1 військовослужбовцю, Миколаївська область - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня в Збройних силах зареєстровано 91 новий випадок захворювання.

Крім того, у світі від ускладнень коронавірусу кожні 16 секунд помирає людина.

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