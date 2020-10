У Лондоні встановили перший пам'ятник Гаррі Поттеру

Про це йдеться на ресурсі Leicestersquare, де розповідається про проєкт "Сцени па площі".

"Сцени на площі" - це проєкт, в рамках якого в Лондоні встановлюють скульптурні композиції героїв відомих фільмів і мультфільмів. На площі Лестер вже є бронзові ведмежа Паддінгтон, містер Бін, Багз Банні і Мері Поппінс.

Revelio ✨



Today, we’re welcoming a Harry Potter statue to the Scenes in the Square interactive statue trail, joining eight other film icons celebrating a century of cinema. Hope to see you there soon!

https://t.co/zIW6CXNCCP #DiscoverLSQ pic.twitter.com/nrmzMsYfep