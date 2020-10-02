У Лондоні встановили перший пам'ятник Гаррі Поттеру

Перший в світі пам'ятник книжкового і кіногерою Гаррі Поттеру з'явився в Лондоні на площі Лестер. Бронзовий "хлопчик, який вижив", сидить на магічній мітлі "Німбус 2000".

Про це йдеться на ресурсі Leicestersquare, де розповідається про проєкт "Сцени па площі".

"Сцени на площі" - це проєкт, в рамках якого в Лондоні встановлюють скульптурні композиції героїв відомих фільмів і мультфільмів. На площі Лестер вже є бронзові ведмежа Паддінгтон, містер Бін, Багз Банні і Мері Поппінс.

Revelio ✨

Today, we’re welcoming a Harry Potter statue to the Scenes in the Square interactive statue trail, joining eight other film icons celebrating a century of cinema. Hope to see you there soon!

https://t.co/zIW6CXNCCP #DiscoverLSQ pic.twitter.com/nrmzMsYfep — Leicester Square (@DiscoverLSQ) September 30, 2020

Статуя Гаррі Поттера розташована недалеко від кінотеатру, в якому пройшла прем'єра першого фільму "поттеріани" - "Гаррі Поттер і філософський камінь". Пам'ятник простоїть як мінімум до липня 2023 року запевняють організатори. Крім того, на площі будуть з'являтися нові персонажі книг, фільмів і мультфільмів.

Ведмедик Паддінгтон. Фото: Leicester Square

Мері Поппінс. Фото: Leicester Square

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