підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 21:10 3
Lifestyle 2020-10-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
У Лондоні встановили перший пам'ятник Гаррі Поттеру

У Лондоні встановили перший пам'ятник Гаррі Поттеру

Кира Молчанова
Лондон, Статуя, Пам'ятник, Гаррі Поттер
Пам'ятник Гаррі Поттеру.Фото: Leicester Square
Пам'ятник Гаррі Поттеру.Фото: Leicester Square

Перший в світі пам'ятник книжкового і кіногерою Гаррі Поттеру з'явився в Лондоні на площі Лестер. Бронзовий "хлопчик, який вижив", сидить на магічній мітлі "Німбус 2000".

Про це йдеться на ресурсі Leicestersquare, де розповідається про проєкт "Сцени па площі".

"Сцени на площі" - це проєкт, в рамках якого в Лондоні встановлюють скульптурні композиції героїв відомих фільмів і мультфільмів. На площі Лестер вже є бронзові ведмежа Паддінгтон, містер Бін, Багз Банні і Мері Поппінс.

Статуя Гаррі Поттера розташована недалеко від кінотеатру, в якому пройшла прем'єра першого фільму "поттеріани" - "Гаррі Поттер і філософський камінь". Пам'ятник простоїть як мінімум до липня 2023 року запевняють організатори. Крім того, на площі будуть з'являтися нові персонажі книг, фільмів і мультфільмів.

Медвежонок Паддингтон. Фото: Leicester SquareВедмедик Паддінгтон. Фото: Leicester Square

Мэри Поппинс. Фото: Leicester SquareМері Поппінс. Фото: Leicester Square

Як повідомляли Українські Новини, на Airbnb можна орендувати будинок, в якому Волан-де-Морт вбив батьків Гаррі Поттера

На карантині британська письменниця Джоан Роулінг заявила про запуск сайту Harry Potter At Home, щоб допомогти дітям легше перенести самоізоляцію.

Більше новин про: Лондон Статуя Пам'ятник Гаррі Поттер

Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в ...
У Моршині з'явився новий триметровий символ Карпат...
У Києві планують встановити пам'ятник визволителю ...
Гаррі Поттер залишається вдома: Джоан Роулінг запу...
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників 22:15
Видавали себе за співробітників банку. У Сумах за допомогою call-центру крали гроші у іноземців 22:10
Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану 22:03
МАУ відновить польоти в Нью-Йорк не раніше весни 2021 21:32
Мінціфри домовилося з Microsoft про створення хмарних сервісів на $500 млн 21:02
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми 18:21
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
більше новин
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння 14:43
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду 09:19
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok