В Україну прийде потепління, але місцями пройдуть дощі. Де чекати потепління 3 жовтня

За прогнозом погоди, 3 жовтня, в Києві без опадів, хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +19...+21 градус, вночі +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5 ... +10 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +20 ... +22 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7 ... +13 градусів, вдень +16... +22 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Полтавській області місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +19 ...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

2 жовтня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17 ... + 20 градусів, в Дніпрі біля Києва +16 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

Також на вихідних в Україні прийде потепління.

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