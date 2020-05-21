Цієї зими Кличко витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої

Упродовж зимового сезону 2019-2020 "Київавтодор" витратив більше грошей на прибирання снігу, ніж за сезон 2018-2019. Про це йдеться у відповіді на запит юриста Ростислава Кравця. Документ він опублікував у Facebook, інформує портал hmarochos.kiev.ua.

Як видно з документу, цьогоріч комунальникам не вдалося повністю освоїти всі виділені на прибирання снігу кошти – було витрачено 395 тисяч із 479 тисяч виділених. Проте сума все одно виявилася більшою, ніж торік.

Цьогоріч вперше за 140 років спостережень за погодою в Києві не настало метеорологічної зими. Стійкого снігового покриву не було за всі три місяці, а середня температура трималася вище нуля, загалом вона за грудень-лютий склала +2 градуси, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Через безсніжну зиму до Києва навіть доводилося везти сніг із Карпат КАМАЗами. Схили для катання на Голосіївській гірці й у Протасовому Яру засніжували сніговими пушками.