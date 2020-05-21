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21 травня 2020, четвер, 12:45 13 Документ
Суспільство 2020-05-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
Цієї зими Кличко витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої

Цієї зими Кличко витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої

Тетяна Зотова
Бюджет, Кличко, Київ, Сніг, прибирання
Прибирання снігу в Києві. Фото: КМДА
Прибирання снігу в Києві. Фото: КМДА

Упродовж зимового сезону 2019-2020 "Київавтодор" витратив більше грошей на прибирання снігу, ніж за сезон 2018-2019. Про це йдеться у відповіді на запит юриста Ростислава Кравця. Документ він опублікував у Facebook, інформує портал hmarochos.kiev.ua.

Як видно з документу, цьогоріч комунальникам не вдалося повністю освоїти всі виділені на прибирання снігу кошти – було витрачено 395 тисяч із 479 тисяч виділених. Проте сума все одно виявилася більшою, ніж торік.

Цьогоріч вперше за 140 років спостережень за погодою в Києві не настало метеорологічної зими. Стійкого снігового покриву не було за всі три місяці, а середня температура трималася вище нуля, загалом вона за грудень-лютий склала +2 градуси, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Через безсніжну зиму до Києва навіть доводилося везти сніг із Карпат КАМАЗами. Схили для катання на Голосіївській гірці й у Протасовому Яру засніжували сніговими пушками.

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