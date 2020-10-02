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02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:15 8 Фото
Спорт 2020-10-02T16:45:01+03:00
Українські Новини
Визначилися суперники футболістів луганської Зорі на груповому етапі Ліги Європи УЄФА

Визначилися суперники футболістів луганської Зорі на груповому етапі Ліги Європи УЄФА

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, UEFA, Жеребкування, Зоря, Ліга Європи УЄФА
Жеребкування Ліги Європи УЄФА. Фото: uefa.org
Жеребкування Ліги Європи УЄФА. Фото: uefa.org

Слідом за жеребкуванням групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, яке відбулося 1 жовтня і визначило суперників київського Динамо і донецького Шахтаря, стали відомі і групові квартети команд, які беруть участь в розіграші другого за значущістю турніру, що проводиться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій - Ліги Європи.

Жереб був проведений в швейцарському Ньоні 2 жовтня.

У турнірі візьме участь і представник від України - бронзовий призер минулого чемпіонату луганська Зоря.

Перед жеребкуванням всі клуби були розподілені по чотирьох кошиках відповідно до клубного рейтингу УЄФА. У кожній з 12 груп в результаті, опинилися по одній команді з кожного кошика. При цьому традиційно в одній групі не могли бути команди з однієї асоціації.

Таким чином, єдиний представник України на цій стадії турніру потрапив в групу G. Команда Віктора Скрипника зіграє з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.

Слід зауважити, що груповий етап ЛЄ стартує 22 жовтня, а завершиться 10 грудня. По дві найкращі команди з кожної групи виходять 1/16 фіналу. Дві найгірші з кожного квартету - завершують свої виступи в європейських турнірах в нинішньому сезоні на даній стадії турніру.

У груповому етапі ЛЄ зіграє 48 команд. По три команди делегували Англія, Іспанія, Італія, Чехія, Австрія, Нідерланди та Бельгія. Франція, Німеччина, Португалія, Шотландія, Хорватія, Греція, Ізраїль і Хорватія будуть представлені двома командами. Україна, Туреччина, Кіпр, Швейцарія, Сербія, Норвегія, Азербайджан, Румунія, Польща, Ірландія і Росія зіграють на турнірі однією командою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ще дві українські команди - Десна і Колос не зуміли пройти третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи і достроково залишили змагання.

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