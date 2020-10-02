Визначилися суперники футболістів луганської Зорі на груповому етапі Ліги Європи УЄФА

Слідом за жеребкуванням групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, яке відбулося 1 жовтня і визначило суперників київського Динамо і донецького Шахтаря, стали відомі і групові квартети команд, які беруть участь в розіграші другого за значущістю турніру, що проводиться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій - Ліги Європи.

Жереб був проведений в швейцарському Ньоні 2 жовтня.

У турнірі візьме участь і представник від України - бронзовий призер минулого чемпіонату луганська Зоря.

Перед жеребкуванням всі клуби були розподілені по чотирьох кошиках відповідно до клубного рейтингу УЄФА. У кожній з 12 груп в результаті, опинилися по одній команді з кожного кошика. При цьому традиційно в одній групі не могли бути команди з однієї асоціації.

Таким чином, єдиний представник України на цій стадії турніру потрапив в групу G. Команда Віктора Скрипника зіграє з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.

Слід зауважити, що груповий етап ЛЄ стартує 22 жовтня, а завершиться 10 грудня. По дві найкращі команди з кожної групи виходять 1/16 фіналу. Дві найгірші з кожного квартету - завершують свої виступи в європейських турнірах в нинішньому сезоні на даній стадії турніру.

У груповому етапі ЛЄ зіграє 48 команд. По три команди делегували Англія, Іспанія, Італія, Чехія, Австрія, Нідерланди та Бельгія. Франція, Німеччина, Португалія, Шотландія, Хорватія, Греція, Ізраїль і Хорватія будуть представлені двома командами. Україна, Туреччина, Кіпр, Швейцарія, Сербія, Норвегія, Азербайджан, Румунія, Польща, Ірландія і Росія зіграють на турнірі однією командою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ще дві українські команди - Десна і Колос не зуміли пройти третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи і достроково залишили змагання.

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