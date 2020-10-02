Рада не прийме законопроєкт про розмежування повноважень мера і голови КМДА до місцевих виборів, - Верещук

Верховна Рада не встигне прийняти до місцевих виборів законопроєкт №2143-3 про столицю в частині розмежування повноважень мера і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це депутат парламенту від фракції "Слуга народу", кандидат в мери Києва Ірина Верещук повідомила в ході пресконференції, присвяченій позитивному висновку Ради Європи щодо законопроєкту, передають Українські Новини.

"Насправді ми вже не встигнемо до виборів його прийняти через карантин, через те, що парламент пішов на вимушені заходи у зв'язку з поширенням COVID-19 і ми не можемо зараз розглянути в залі, хоча дуже були налаштовані на те, щоб у другому читанні та в цілому прийняти законопроєкт, який би дійсно врегулював відносини центральної влади та місцевої влади в Києві", - сказала вона.

При цьому, за словами депутата від "Слуги народу" Дмитра Гуріна, в разі прийняття законопроєкт повинен набрати чинності після присяги депутатів Київради, однак на цей момент, з огляду на те, що законопроєкт не буде прийнятий до виборів, парламент має повноваження внести правки через профільний комітет ще раз і змінити положення про набрання чинності законопроєкту для ефективного його введення в роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада Європи вважає позитивним кроком розмежування повноважень мера і голови КМДА в законопроєкті про столицю.

Крім того, Київська міська територіальна виборча комісія процес реєстрації кандидатів у депутати Київської міської ради завершила. Всього зареєстровано списки 23 партій.

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