Мін'юст розпочав врегулювання спору на $3,5 млрд з китайськими інвесторами "Мотор Січ"

Міністерство юстиції України направило представникам китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" лист з підтвердженням про отримання повідомлення про початок ними інвестиційного спору з державою Україна на суму $3,5 млрд., інформує портал hubs.ua

На даний час розпочато підготовчу роботу для проведення засідання міжвідомчої робочої групи для переговорного врегулювання претензій китайських інвесторів щодо незаконної експропріації Україною їхніх інвестицій, яка має судову перспективу в міжнародному арбітражі. Про це повідомило джерело в Мін'юсті.

"Мін'юст 07.09.2020 отримав повідомлення від громадян Китаю - власників акцій ПАТ" Мотор Січ "про заявлене порушення Україною Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій від 30.05.1993", - сказано в листі Міністерства юстиції України, датованому 29 вересня 2020 року.

Як відомо, група китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" 4 вересня 2020 офіційно повідомила українське Міністерство юстиції про підготовку позову в міжнародний арбітраж проти держави Україна. Дії українських органів влади щодо блокування доступу до підприємства його іноземних акціонерів і арештів акцій китайські інвестори розцінюють як спробу експропріації інвестицій. У повідомленні Міністерства юстиції про свій намір розпочати міжнародний арбітражний процес, вони запропонували українській владі врегулювати ситуацію за столом переговорів - в рамках міжвідомчої робочої групи за участю всіх зацікавлених сторін, включаючи інвесторів і акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

У числі залучених органів держвлади ЗМІ називали СБУ, ГПУ, Антимонопольний комітет України, уряд і Офіс Президента, а також Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України та ін.

"Мін'юст направив зацікавленим органам державної влади запити про надання інформації, матеріалів, висновків та пропозицій щодо врегулювання спору, а також кандидатур для формування складу міжвідомчої робочої групи. Про хід та результати досудового врегулювання на регулярній основі - інформується Кабінет Міністрів України. Після отримання від зацікавлених органів відповідей на запити Мін'юст невідкладно проведе засідання міжвідомчої робочої групи. Офіційне запрошення на засідання міжвідомчої робочої групи буде направлено також представнику інвесторів", - повідомляється в листі Міністерства юстиції.

Раніше провідні українські та іноземні експерти висловили впевненість, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" мають дуже сильну позицію для перемоги в міжнародному арбітражі і наступного стягнення на цій підставі з України збитку в розмірі 3,5 млрд доларів.

Зокрема, відомий американський політичний функціонер Роберт А. МакКоннелл в своїй колонці для впливового англомовного видання в Україні KyivPost заявив, що не зміг знайти порушень закону в покупці китайськими інвесторами акцій "Мотор Січ".

А Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю китайському інформагентству "Сіньхуа" висловився за поглиблення політичного, культурного і економічного україно-китайського співробітництва. З цією метою, як повідомив президент Зеленський, зараз готується засідання двосторонньої міжурядової комісії. Крім того, він висловив надію на зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном в рамках зустрічі на вищому рівні.

"Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм в різних сферах, який можна порівняти або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу... Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", - заявив "Сіньхуа" Президент України.

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