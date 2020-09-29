Вашингтонський екс-чиновник назвав позицію США по "Мотор Січ" "вражаючим лицемірством"

Американці змушують Київ блокувати операцію з купівлі акцій АТ "Мотор Січ" китайськими інвесторами, але при цьому не запропонували Україні альтернативу, яка допомогла б зберегти підприємство. "Наше лицемірство вражає", - так пише про це у своїй колонці для впливового англомовного видання в Україні KyivPost відомий американський політичний діяч Роберт А. МакКоннелл - співзасновник Фонду США-Україна, координатор із зовнішніх зв'язків Мережі друзів України, керівник R.A. Макконнелл і партнери, який раніше обіймав посаду помічника генерального прокурора в Міністерстві юстиції в адміністрації Рейгана.

"Знову і знову ми читаємо лекції Україні про верховенство закону, недоторканності ділових угод і необхідності захисту інвестицій, в той час як ми вимагаємо від України не поважати китайські інвестиції і щиру пропозицію про покупку", - пише Роберт А. МакКоннелл.

Він визнає, що угода, яка відкриває перед КНР доступ до технологій в сфері виробництва авіадвигунів, не подобається США. Але, незважаючи на це, інвестиція китайських бізнесменів в "Мотор Січ" і покупка її акцій є цілком законною. А американці за багато років так і не запропонували Україні ніяких компенсацій ні за зрив угоди з китайцями, ні за майбутній крах підприємства.

"Китайці вклали в "Мотор Січ" значні інвестиції, і, хоча були деякі припущення, що в китайських інвестиціях могло бути щось "підозріле", наскільки мені вдалося дізнатися, все легально. Ця інвестиція дозволила компанії залишитися на плаву після того, як вона припинила обслуговування свого колись крупного російського аерокосмічного ринку. Китайці хочуть перейти до покупки компанії. Але ми не хочемо, щоб китайці отримали контроль над компанією і тиснемо на Україну не допустити завершення продажу - але яку альтернативу ми пропонуємо?", - задає питання Роберт А. МакКоннелл.

Політик нагадує, що деякий час тому була інформація про те, що Ерік Прінс, приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента Трампа, досліджував можливі інвестиції в українську двигунобудівних компанію.

"Але нічого не відбулося. Невже ми дійсно маємо вірити, що, якщо б уряд Сполучених Штатів всерйоз спробував знайти альтернативного покупця або спільне підприємство, цього не сталося б протягом останніх трьох років?, - задає риторичне питання з очевидною відповіддю Роберт А. МакКоннелл. - Здається, ми заганяємо Україну в невигідну ситуацію, наполягаючи на тому, щоб вона не допустила продажу Китаю, і в той же час не пропонуючи альтернативи, наше лицемірство вражає".

Американський політичний діяч підкреслює, що така політика Вашингтона щодо України є ознакою несерйозного ставлення до країни, яку американська адміністрація таким чином лише відштовхне з орбіти свого впливу. І нагадує, що діяльність "Мотор Січ" має для України велику економічну і технологічну важливість. Тому, на його думку, США не можуть просто вимагати від України "вбити" таку компанію на догоду американським інтересам.

"Важливо, що контроль Китаю матиме величезні наслідки для людей в Україні, які працюють в компанії, і спільнот, що залежать від її присутності. "Мотор Січ" має цінність, і ми не можемо просто вимагати, щоб Україна дозволила великій компанії борсатися, атрофувати і, в кінцевому підсумку, померти разом з усіма робочими місцями, які вона надає українській економіці і окремим громадянам, які залежать від неї", - нагадав американський функціонер.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон надавав активну протидію покупці Китаєм української компанії "Мотор Січ", закликаючи українську владу не допустити завершення цієї інвестиційної угоди. А глава Держдепу США Майк Помпео, з яким Папа Римський Франциск відмовився зустрітися особисто через нападки на двосторонні відносини Ватикану і Китаю, назвав китайські інвестиції в підприємство зловмисними. Акції ПАТ "Мотор Січі" вже близько трьох років перебувають під арештом, через що китайські інвестори, які вже витратили на це близько мільярда доларів, не можуть впливати на управління ним. Такі дії держорганів китайські акціонери "Мотор Січ" кваліфікують як незаконну експропріацію їх активів і мають намір вимагати від держави Україна компенсації збитків у розмірі близько 3,5 млрд доларів через міжнародний арбітраж.

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