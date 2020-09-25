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  • У справі "Мотор Січі" українська влада вибрала $3,5 млрд. збитків замість $150 млрд. прибутку, - експерт
25 вересня 2020, пʼятниця, 10:41 367
Економіка 2020-09-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
У справі "Мотор Січі" українська влада вибрала $3,5 млрд. збитків замість $150 млрд. прибутку, - експерт

У справі "Мотор Січі" українська влада вибрала $3,5 млрд. збитків замість $150 млрд. прибутку, - експерт

Петро Стуженко
Економіка, авіація, Мотор Січ, Україна-Китай, Двигуни
Мотор Січ. Фото: bzns.media
Мотор Січ. Фото: bzns.media

Українська влада проявила унікальну недалекоглядність, фактично відмовляючись від китайського ринку своєю позицією АТ "Мотор Січ", - заявив відомий політичний експерт Володимир Цибулько.

"Українська влада унікальна в своєму міжнародному та економічному дилетантстві: замість багатомільярдного прибутку з ємного китайського авіаринку вона готова заплатити китайським інвесторам відшкодування збитку в розмірі понад $3,5 млрд доларів. Навіщо? Тому що просять "західні партнери", які самі борються за доступ на цей ринок! Подивіться, як спритно діє Трамп - примусив акціонерів соцмережі Tik Tok віддати частку американським компаніям Oracle і Walmart: або вашим акціонером стають американські компанії платники податків, або ваша діяльність загрожує безпеці США!", - порівнює Володимир Цибулько.

Політолог нагадав, що американські і європейські авіаконсорціуми вже розгорнули конкурентну боротьбу за доступ на китайський ринок і організували там спільні підприємства для обслуговування авіафлоту КНР. При цьому їх не насторожують ні питання американської національної безпеки, ні ризики витоку ноу-хау.

"Західні держави (вони ж - наші конкуренти на ринку авіабудування) нав'язали українській владі фобії з приводу абстрактної інтелектуальної власності "Мотор Січі", яка може витекти китайським інвесторам. Вдумайтеся! Китай - останній в світі споживач авіадвигунів і літаків, в той час як на заході індустрія звільняє тисячі людей через відсутність попиту після фактичної зупинки індустрії подорожей і авіаперевезень в зв'язку з пандемією", - вказує на очевидний парадокс політичний аналітик Володимир Цибулько.

Розвиток китайськими інвесторами "Мотор Січі" міг дати Україні унікальні переваги для ринкового домінування - практично без конкурентної боротьби.

"Що робить українська влада? Вона викидає цей унікальний квиток в елітний глобальний клуб авіаційних держав. А коли схаменеться, цей ринок уже буде зайнятий. І доблесна злиденна Україна зможе пишатися тим, що її технології допотопного авіаційного двигунобудування в цілковитій безпеці! На хуторі літаки не потрібні", - журиться Цибулько.

Як повідомляли ЗМІ, Китай з його великою територією і півторамільярдним населенням став першою країною в світі, якій вдалося повернути обсяги пасажирських авіаперевезень до допандемічного рівня. Це підтримає авіабудівну індустрію Китаю, в той час як авіаційні і двигунобудівні концерни ЄС і США входять в період затяжної кризи, яка завершиться не раніше 2024 року. Зараз вони звільняють персонал і тримаються на плаву завдяки державній підтримці. Це означає, що вихід на китайський ринок для міжнародних авіабудівних консорціумів в період жорстокої глобальної кризи в галузі - останній шанс на виживання, і Україна для них - далеко не бажаний конкурент.

В Україні ж у вересні почався відлік тримісячного терміну до подачі китайськими інвесторами АТ "Мотор Січ" позову в міжнародний арбітраж. Україна компенсує китайським інвесторам втрати в сумі $3,5 млрд, якщо не буде розблокована діяльність "Мотор Січі", акції якої знаходяться під арештом. Китайська сторона розраховує на переговорне врегулювання ситуації, що склалася і відновлення нормального україно-китайського співробітництва у сфері будівництва та експлуатації авіаційних двигунів, з якого обидві сторони матимуть свої комерційні вигоди. В іншому випадку місце української компанії на ринку Піднебесної займуть авіабудівні консорціуми ЄС і США, які так активно підштовхували Київ до зриву угоди і протистояння з інвесторами з КНР.

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