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  • Через коронавірус Меркель залишила німців без футболу на 2 місяці
28 серпня 2020, пʼятниця, 10:29 6
Спорт 2020-08-28T10:45:02+03:00
Українські Новини
Через коронавірус Меркель залишила німців без футболу на 2 місяці

Через коронавірус Меркель залишила німців без футболу на 2 місяці

Павло Твердохліб
Спорт, Меркель, Футбол, вболівальники, Пандемія, Коронавірус
Ангела Меркель та футбол. Фото: fifa.com
Ангела Меркель та футбол. Фото: fifa.com

Якщо в Україні рішення про допуск/недопуск глядачів на футбольні матчі приймають спортивні та медичні функціонери, то в Німеччині подібне питання вирішувала сама Бундесканцлер Ангела Меркель.

Загострення епідеміологічної ситуації в країні, пов'язане з пандемією коронавірусу стало приводом онлайн наради між керівником уряду Федеративної республіки Німеччини та прем'єр-міністрами федеральних земель, повідомляє офіційний портал уряду ФРН.

За підсумками даної зустрічі надії любителів футболу та інших видів спорту на значне повернення глядачів на арени Німеччини не виправдалися.

"Через пандемію коронавірусу професійний спорт в Німеччині в принципі буде змушений обходитися без глядачів, як мінімум, до кінця жовтня". Саме таке рішення прийняли канцлер Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель. А на великі заходи, на яких неможливо відстежити контакти і дотриматися правил гігієни, присутність глядачів заборонена, як мінімум, до кінця нинішнього року.

За словами Меркель, робоча група з главами державних канцелярій має до кінця жовтня виробити пропозиції про те, як вирішити питання з уболівальниками на загальнонаціональних спортивних заходах.

"На футбол немає сенсу починати допуск глядачів у вересні", - сказав прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер. - Це буде "неправильний сигнал, якщо кількість заражень збільшиться".

Професійний футбол у ФРН починає новий сезон 11 вересня з першого раунду національного кубка. А Бундесліга входить в новий сезон з 18 вересня.

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