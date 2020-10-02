Непогода на Заході України. Рятувальники попередили про підйом води в річках

Через сильні дощі на Заході України очікується підвищення рівнів води в річках. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що 2 жовтня очікується підвищення рівнів води над рівнями:

- на 0,5 - 1,5 м на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.);

- на 0,2 - 0,8 м на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.), На річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.).

При значних та сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

"1-2 жовтня на річках Центральної та західної частини Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год 30 вересня в рамках корінних берегів; на річках східної частини - втримається підвищена водність з невеликими коливаннями рівнів води", - йдеться в повідомленні.

Також 1-3 жовтня очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 годин 1 жовтня:

- на річках центральної та західної частини Закарпатської області на 0,3-1,3 м;

- на ділянці Дністра Галич-Заліщики, в результаті добігання води по руслу - на 0,7-1,3 м, без негативних наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 2 жовтня, за прогнозом погоди в Україні буде знову хмарно і волого, з періодичними дощами.

Крім того, Україну накрив антициклон – удень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі та тумани вранці. Однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

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