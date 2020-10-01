Дожди пройдут почти во всех областях. Прогноз погоды на 2 октября

2 октября в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов. В Карпатах ночью значительные дожди, днем дожди, температура ночью +5…+10 градусов, днем +5…+10 градусов. В Моршине временами дожди, температура ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце временами дожди, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве временами дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, ночью порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте временами небольшие дожди. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. 1 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+20 градусов, в Днепре возле Киева +17 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. Тем временем астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.