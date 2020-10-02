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Українські Новини
Понад 95% пацієнтів, інфікованих COVID-19 у Пакистані одужали

Понад 95% пацієнтів, інфікованих COVID-19 у Пакистані одужали

Тетяна Зотова
Медицина, Пакистан, Охорона здоров'я, Пандемія, Covid-19, Ісламська Республіка Пакистан
COVID-19 у Пакистані. Фото: msf.org
COVID-19 у Пакистані. Фото: msf.org

На сьогоднішній день в Пакистані видужав 296 881 пацієнт з COVID-19, що робить цей показник значним, оскільки він становить 95,1 відсотка від загального числа інфікованих.

За даними, оновленими Національним командно-операційним центром (NCOC) на 1 жовтня, 747 осіб дали позитивний результат на коронавірус по всій країні за останні 24 години, в той час як 5 людей загинули через наслідки хвороби, повідомило інформаційне агентство Dispatch News Desk ( DND).

За даними NCOC, 20 вересня було проведено 32 031 тест на COVID-19, з них 11 239 - в Пенджабі, 10 881 - в Сінді, 3888 - в Хайбер-Пахтунхва, 3442 - в Ісламабаді, 1617 - в Белуджистані, 533 - в Гілгіт-Балтістане і 431 - в Азад Джамму і Кашмір (AJK).

Станом на 30 вересня загальна кількість активних випадків COVID-19 в Пакистані становить 8903 людини.

За даними NCOC, в даний час 687 пацієнтів з коронавірусів госпіталізовані в 735 лікарень з відділеннями COVID по всій країні.

На даний момент 136 795 випадків коронавирусу зареєстровано в Сінді, 99 378 в Пенджабі, 37 776 в Хайбер-Пахтунхва, 16 581 в Ісламабаді, 15 257 в Белуджистані, 3778 в Гілгіт-Балтістані і 2698 в Азад Джамму і Кашмір.

Аналогічним чином, 2497 людей померли від COVID-19 до теперішнього часу в Сінді, 2234 людини в Пенджабі, 1259 чоловік в Хайбер-Пахтунхва, 182 людини в Ісламабаді, 145 осіб в Белуджистані, 88 осіб в Гілгіт-Балтістані і 74 в Азад Джамму і Кашмір.

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