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28 серпня 2020, пʼятниця, 08:59 12 Фото
Азія 2020-08-28T10:00:02+03:00
Українські Новини
Після скорочення випадків COVID-19, Пакистан розглядає відкриття навчальних закладів

Після скорочення випадків COVID-19, Пакистан розглядає відкриття навчальних закладів

Петро Стуженко
Пакистан, Школа, Навчання, Пандемія, Covid-19, Ісламська Республіка Пакистан
У Пакистані розглядають можливість відновлення навчального процесу. Фото: dnd.com.pk
У Пакистані розглядають можливість відновлення навчального процесу. Фото: dnd.com.pk

Як і в Україні, у більшості держав світу намагаються повернути школярів і студентів до нормального навчального процесу. Зокрема, після того, як було зафіксовано значне скорочення випадків COVID-19, Пакистан розглядає можливість відкриття навчальних закладів.

За повідомленням інформаційного агентства Dispatch News Desk (DND), Національний командно-операційний центр (NCOC) провів спеціальне засідання в Ісламабаді, на якому обговорювалося єдине питання порядку денного - відкриття навчальних закладів по всьому Пакистану.

На сесію NCOC були запрошені представники навчальних закладів, включаючи державні, приватні та мадарійські (релігійні), для залучення всіх зацікавлених сторін, проведення консультацій і прийняття консенсусних рішень про відкриття різних навчальних закладів від університетів до шкіл.

Учасники були проінформовані про ризики і проблеми, пов'язані з відкриттям навчальних закладів, оскільки в них будуть займатися діти та підлітки різного віку.

Федеральний міністр освіти і професійного навчання Шафкат Махмуд сказав, що основна проблема відкриття навчальних закладів знаходиться в двох площинах: якими є індикатори відкриття і які заходи вживаються для забезпечення дотримання керівних принципів охорони здоров'я, що забезпечують використання лицьових масок, соціального дистанціювання і гігієни.

Шафкат Махмуд зазначив, що остаточне рішення з питання відновлення навчального процесу в країні буде прийнято 7 вересня після консенсусу і вивчення думок усіх зацікавлених сторін.

Було запропоновано відкривати навчальні заклади за принципом "зверху вниз" (університет, коледж, старші школи і т.д.) на ротаційній основі.

На нараді також було внесено пропозицію, щоб розклад різних навчальних закладів було зміщено з припиненням різних заходів, які включають скорочення масових зібрань учнів, у тому числі - позакласних.

Навчальні заклади мають забезпечити дотримання всіх протоколів COVID і підготуватися відповідним чином до прийняття остаточного рішення.

Спеціальний радник прем'єр-міністра з питань Національної служби охорони здоров'я, регулювання і координації доктор Фейсал Султан повідомив учасникам, що, хоча остаточне відкриття буде здійснюватися на основі консенсусу, NCOC і Міністерство охорони здоров'я будуть уважно стежити за статистикою захворювань на щоденній основі. Зокрема, щоб оцінити можливий вплив туризму і настання священного для мусульман місяця Мухаррама на відкриття навчальних закладів.

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