Зеленський заявив про посуху в трьох областях України і пообіцяв допомогу фермерам

Президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) прийняти рішення щодо питань екологічної безпеки країни, зокрема, забезпечення громадян питною водою та обговорити проблему посухи в Україні, через яку аграрії втратили 6,5 млрд гривень. Про це він заявив під час участі в нараді про стан і проблеми розвитку водогосподарського комплексу, передають Українські Новини.

"Очікуємо від РНБО рішення щодо екологічної безпеки, зокрема щодо забезпечення громадян питною водою... Ми з вами бачили, що в цьому році в багатьох областях України сталася посуха: в Херсонській, Миколаївській, Одеській, особливо в Бессарабському напрямку, дійсно складні умови", - заявив Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами робочого візиту глави держави до Рівненської області, передають Українські Новини

Зеленський акцентував увагу на необхідності підтримки стійкого гідробалансу.

За його словами, зараз напрацьовується допомогу фермерам, які постраждали від посухи, за різними напрямками.

Глава держави підкреслив, що в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, перш за все на півдні.

Президент додав, що це можливо зробити також коштом державних гарантій.

Голова державного агентства водних ресурсів Валентин Шліхта розповів також про проблему скидання на території області неочищених і неконтрольованих вод.

За його словами, ряд проблем, про які йшла мова на нараді, пов'язані з питанням власності водогосподарських об'єктів меліоративних систем.

"Сьогодні вже підготовлений законопроєкт про організації водокористувачів, який міністр екології особисто ставить завдання ухвалити на цій сесії Верховної Ради і запустити в дію до наступного зрошувального сезону. Депутати вже знають про це. Якість підготовки законопроєкту - високе", - сказав Шліхта.

Зазначено, що за результатами зустрічі Президент доручив уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази з передачі на довгострокове зберігання об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, що ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

Також до 1 січня Кабмін повинен розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України.

У повідомленні підкреслено, що державна екологічна інспекція повинна до кінця року посилити контроль за водоспоживанням і водовідведенням, а також дотриманням показників якості вод, а уряд повинен організувати роботу по реалізації проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" від 23 липня 2015 року, врегулювати питання сплати податку на додану вартість, надання державних фінансових гарантій за субкредитними угодами.

Як повідомляли Українські Новини, за оцінками експертів аграрного ринку, врожай має бути непоганим, хоча, через посушливу погоду, виявиться набагато нижчим за торішній.

Раніше фермери Кілійського району Одеської області готуються до акцій протесту і перекриття доріг у зв'язку з відсутністю будь-якої державної підтримки у зв'язку з посухою, яка триває в регіоні другий рік.

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