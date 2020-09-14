В Одеській області фермери погрожують перекрити дороги, якщо держава не компенсує збитки в зв'язку з посухою

Фермери Кілійського району Одеської області готуються до акцій протесту і перекриття доріг у зв'язку з відсутністю будь-якої державної підтримки в зв'язку з посухою, яка триває в регіоні другий рік.

Представник ініціативної групи, фермер Олександр Пересудько каже: аграрії Одещини доведені до відчаю. "Без допомоги Кабміну бессарабський фермер не виживе в цьому році. Щоб посіятись рік тому, ми взяли кредити на добрива, насіння, солярку. Все майно зараз закладено ще з минулого року. На нас ніхто не звертає увагу. До нас приїжджали всі: і Тарас Висоцький (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства), тричі був сам міністр і губернатор, але результату немає. Приїжджають і розповідають, що немає схеми платити ", - говорить фермер.

За словами аграріїв, чиновники Кабміну пообіцяли їм підготувати програму про компенсацію агрострахування. У теорії це повинно виглядати так: страхування буде коштувати 300-400 грн за гектар і 50% фермерам повинні компенсувати. Але це мінімум, кажуть аграрії.

На даний момент в регіоні вже загинули від 80% до 100% озимих, продовжують гинути ярі культури. Господарства позбулися соняшнику, проса, кукурудзи. Глава асоціації фермерів Басарабії Алла Стоянова називає ситуацію катастрофічною: "Засуха була з 2019 року. Ще в 2018 році аграрії зайшли в кредити для посівної кампанії в 2019 році. Очікували, що, затягнувши пояси, в 2020 році стануть на ноги, але потрапили в пастку: виклалися по повній, грошей на рахунках немає, склади порожні, в полях все згоріло, оренду пайовикам платити нема з чого, податки - ні з чого".

Ситуація критична не тільки для аграріїв, а й для всього регіону: тут фермерські господарства є бюджетоутворюючими. Без податкових надходжень, всі працівники соціальної сфери можуть залишитися без зарплат і соцвиплат. "Уряд знає про нашу біду - були акції протестів. Можливість допомогти в уряду є, але не вистачає розуміння, як вони можуть допомогти. Компенсація - чудовий механізм, але на сьогодні Торгова палата не визнає посуху форс-мажором. Без реальної фінпідтримки аграрії не виживуть . Є приватне страхування, але воно дуже дороге. Якби був інструмент компенсації страхового платежу - впевнена, аграрії б їм скористалися", - заявила Алла Стоянова.

Необхідність введення страхового платежу відзначає і Іван Слободяник, глава Всеукраїнського конгресу фермерів. Він підкреслює: для вирішення проблеми бессарабських фермерів, влада повинна діяти комплексно. "Без компенсації з резервного фонду за втрачений урожай в цьому році в регіоні буде біда. Повинна бути масштабна програма зрошення, саме державна, тому що приватний бізнес не потягне її відновити. Потрібно, щоб фермери навчилися користуватися страховими продуктами. Будемо вимагати компенсацію страхового платежу, як це діє в ЄС ", - заявив Іван Слободяник.

Всеукраїнський конгрес фермерів закликає аграріїв об'єднуватися і виробити єдину позицію, щоб вимагати від держави прийняття конкретних заходів з підтримки фермерів не тільки Бессарабії, а й інших регіонах України, які постраждали від посухи.

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