Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху

Втрати аграріїв Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) від посухи в 2020 році оцінює в 6,5 млрд гривень .

Про це йдеться в повідомленні Вара, передають Українські Новини.

"6,5 млрд гривень - це втрати, які зазнали сільгоспвиробники внаслідок нинішньої аномальної посухи" , - сказано в ньому.

Зазначається, що згубний вплив погоди на майбутні врожаї аграріїв асоціація відзначила в кінці березня.

У зв'язку з цим ВАР оголосила збір коштів на придбання посівного матеріалу для своїх учасників з Одеської області.

За даними асоціації, в допомоги потребують 14 підприємств.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що через посуху аграрії втратили 30,5% посівів озимих культур в Одеській області.

Крім того, в Одеській області фермери погрожують перекрити дороги, якщо держава не компенсує збитки в зв'язку з посухою.



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