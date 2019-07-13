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13 липня 2019, субота, 09:40 16
Події 2019-07-13T12:15:02+03:00
Українські Новини
Опубліковані кадри смерчу, що пронісся над одеським пляжем

Опубліковані кадри смерчу, що пронісся над одеським пляжем

Вчора, 12 липня, в Одесі на пляжі в мікрорайоні Лузанівка пронісся смерч. Про це повідомляє Думська.

Так, повідомляється, що смерч несподівано з'явився на піску, зламав парасольку, викинув у море водні атракціони і зник у морі.

Наголошується, що стихія буяла близько хвилини, ніхто не постраждав, але багато людей з переляку попадали на пісок, щоб їх не віднесло.

Одному з присутніх при пориві стихії вдалося зняти її на відео. На кадрах можна побачити, як стовп пісочної пилу проноситься уздовж пляжу і згортає в море.

Як повідомляли Українські Новини, у червні в Одеській області також пронісся смерч.

Раніше, 12 червня, у Сумській області сильний смерч залишив без даху гараж.

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