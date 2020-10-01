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  • Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано
01 жовтня 2020, четвер, 19:38 11
Політика 2020-10-01T21:15:04+03:00
Українські Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано

Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано

Ольга Фандорина
ПДВ, Державна податкова служба України, Державна митна служба України

Державна митна служба та Державна податкова служба за січень-вересень 2020 перерахували до державного бюджету 591,9 млрд грн, що на 7 млрд грн менше планового показника. Про це повідомляє Економічна правда.

Відповідні оперативні дані оприлюднила Державна казначейська служба.

План надходжень від Держмитслужби виконаний на 33,4 млрд грн в той час, як податковою службою перевиконано на 26,3 млрд гривень.

За 9 місяців ДПС відшкодувала ПДВ на загальну суму 104 млрд грн.

У вересні надходження до державного бюджету від податківців склали 31,6 млрд грн, що на 8,5 млрд грн перевищує плановий показник.

Своєю чергою надходження від Держмитслужби склали 27 млрд грн (+191 млн грн). Напередодні митниця повідомила про перевиконання вересневого плану на 1 млрд грн.

У Міністерстві фінансів пояснили що перевиконання надходжень від ДПС відбулося завдяки більшим ніж очікувалося надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору (+2,1 млрд грн) і податку на додану вартість (+5,2 млрд грн).

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив доплати митникам, які здійснюють митне оформлення в пунктах пропуску і митний контроль під час пандемії коронавірусу.

Тим часом Державна податкова служба оприлюднила п'ятірку найбільших боржників України. Так, борги з податків і рентних платежів найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на початок вересня становили 15,4 млрд гривень.

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