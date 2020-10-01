Дружина Кулеби очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради

На виборах до Київської міської ради список партії "Слуга народу" очолила дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби волонтер Євгенія Кулеба.

Про це свідчить виборчий список партії, опублікований Київською міською територіальною виборчою комісією на сайті Київської міської ради, передають Українські Новини.

Список з 110 кандидатів у депутати Київради очолила дружина міністра і волонтер Євгенія Кулеба.

Другим номером вказано адвоката і телеведучого телеканалу "СТБ" Михайла Присяжнюка.

Третім у списку "Слуги народу" йде бронзова медалістка Олімпійських ігор у 2000 році й Чемпіонаті світу з легкої атлетики в 1997 році, радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань спорту Олена Говорова.

Номер чотири в списку партії - голова громадської організації "Твердиня" Юрій Федоренко.

Він також балотувався в депутати Верховної Ради на дострокових парламентських виборах у 2019 році під №158 виборчого списку "Слуги народу".

Під №5 до Київради балотується букініст Владислав Трубіцин.

Також в списку - ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька (№10), прессекретар фракції, помічник на громадських засадах голови фракції в парламенті "Слуга народу" Давида Арахамії Юлія Палійчук (№22), журналіст "Нового каналу" Анна Олицька (№39) і понад 10 помічників депутатів Ради від фракції "Слуга народу".

При цьому спочатку список партії складався з 118 кандидатів у депутати, однак ТВК відмовила в реєстрації 8 кандидатів у зв'язку з відсутністю будь-яких документів.

Як повідомляли Українські Новини, Київський тервиборчком зареєстрував 23 партії на вибори до міськради.

Крім того, Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Києва, зареєструвавши 19 претендентів у мери.

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